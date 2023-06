Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

Cosmo Pharmaceuticals gibt die Zulassung von Winlevi® in Kanada bekannt



20.06.2023 / 06:15 GMT/BST



Dublin, Irland – 20. Juni 2023: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) (“Cosmo”) gab heute bekannt, dass Partner Sun Pharmaceutical Industries Limited (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715) (“Sun Pharma”) von Health Canada die Marktzulassung (“Notice of Compliance”) für Winlevi® (Clascoterone Crème 1%) erhalten hat. Winlevi® ist der erste und einzige Androgenrezeptor-Inhibitor, der für die topische Behandlung von Akne vulgaris (Akne) bei Patienten ab 12 Jahren indiziert ist, und die neueste von Health Canada zugelassene Formulierung, welche auf die hormonelle Komponente der Akne bei kanadischen Patienten seit 40 Jahren abzielt. Diana Harbort, President Dermatology Division von Cosmo, sagte: “Wir freuen uns sehr über den erneuten Erfolg, den unser Partner Sun Pharma mit Winlevi® erzielt hat. Dies ist eine weitere wichtige Errungenschaft im Rahmen der Mission von Cosmo und Sun Pharma, das Leben von Patientinnen und Patienten mit Hauterkrankungen zu verbessern.” Wie Abhay Gandhi, North America CEO von Sun Pharma, erklärte: “Wir freuen uns sehr, den Millionen von Kanadierinnen und Kanadiern, die von Akne betroffen sind, eine neue topische Behandlungsoption anbieten zu können.”

Für die vollständige Medienmitteilung von Sun Pharma klicken Sie bitte auf diesen Link. Akne ist eine weit verbreitete dermatologische Erkrankung, von der etwa 20 Prozent der Kanadier betroffen sind. Die Daten zeigen, dass Akne die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Patienten beeinträchtigt und das Risiko von Depressionen und Angstzuständen erhöhen kann. Winlevi® wird diesen Herbst in Kanada erhältlich sein. Für weitere Informationen besuchen Sie www.sunpharma.com/canada. Finanzkalender Halbjahresresultat 2023 26. Juli 2023 Investor Access, Paris 9.-10. Oktober 2023 Jefferies London Healthcare Konferenz 2023 14.-16. November 2023 CF&B Communication European Midcap Event, Genf 1.-2. December 2023 Über Winlevi®

Winlevi® ist für die topische Behandlung von Akne vulgaris bei Personen ab 12 Jahren zugelassen. Obwohl der genaue Wirkmechanismus von Winlevi®unbekannt ist, deuten Laborstudien darauf hin, dass der Wirkstoff Clascoteron mit Androgenen, insbesondere Dihydrotestosteron (DHT), um die Bindung an die Androgenrezeptoren in den Talgdrüsen und Haarfollikeln konkurriert. Androgene sind weithin als das wichtigste aller Hormone zur Regulierung der Talgproduktion anerkannt. In der Haut binden Androgene an Androgenrezeptoren und verursachen eine erhöhte Talgproduktion und Entzündungen. Insbesondere die Haut von Patienten mit Akne vulgaris produziert höhere Mengen der Androgene Testosteron und Dihydrotestosteron (DHT) als die Haut gesunder Menschen. Winlevi® bindet an den Androgenrezeptor und konkurriert mit Androgenen wie DHT auf den Zellen der Talgdrüse. Obwohl der genaue Wirkmechanismus nicht bekannt ist, deuten Studien darauf hin, dass Winlevi® die Androgenrezeptoren in der Haut hemmt und die Talgproduktion sowie Entzündungen reduziert. Darüber hinaus wird Winlevi® in der Haut schnell verstoffwechselt, wodurch die systemische Absorption begrenzt wird. Über Cosmo

Cosmo ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter Magen-Darm-Erkrankungen, zur Verbesserung von Qualitätsmassnahmen in der Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen, sowie zur Behandlung ausgewählter dermatologischer Erkrankungen konzentriert. Cosmo entwickelt und produziert Produkte, die weltweit von ausgewählten Partnern vertrieben werden, darunter Lialda®/Mezavant®/Mesavancol®, Uceris®/Cortiment®, Aemcolo®/ Relafalk® und Winlevi®. Cosmo hat auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius™, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz potenzielle Anzeichen von Darmkrebs erkennen kann. Das Unternehmen verfügt ausserdem über eine umfangreiche Entwicklungspipeline. Für weitere Informationen über Cosmo und seine Produkte besuchen Sie bitte www.cosmopharma.com. Disclaimer (in Englisch)

Some of the statements in this press release may be forward-looking statements or statements of future expectations based on currently available information. Such statements are naturally subject to risks and uncertainties. Factors such as the development of general economic conditions, future market conditions, unusual catastrophic loss events, changes in the capital markets and other circumstances may cause the actual events or results to be materially different from those anticipated by such statements. Cosmo does not make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, completeness or updated status of such statements. Therefore, in no case whatsoever will Cosmo and its affiliate companies be liable to anyone for any decision made or action taken in conjunction with the information and/or statements in this press release or for any related damages. Kontakt:

