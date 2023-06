DAX - werden die Notenbanken zum Party-Crasher? | Börse Stuttgart | Dow | Nasdaq | China

Nach dem neuen Rekordhoch gibt der DAX zwar eine Punkte wieder ab, von einer Korrektur ist aber weiter nicht zu sehen. Woher die gute Laune kommt, warum die Notenbanken die Börsenparty beenden könnten, und wo noch immer attraktive Bewertungen vorliegen, verrät Derivate-Experte Kemal Bagci von der BNP Paribas im Interview.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

00:23 ► Gute Stimmung auf dem Parkett - Berechtigt?

02:02 ► Werden EZB und FED zum Partycrasher?

04:22 ► China - So stimuliert die Regierung die Wirtschaft

05:51 ► Hohes Kursniveau - Wie reagieren jetzt die Anleger?

07:11 ► USA vs. Europa - Wer hat die Nase vorn?

09:20 ► Most actives

09:50 ► Verabschiedung



