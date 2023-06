Lanxess | Airbus | Neuer Kauf im Musterdepot

Die Indizes driften weiter Abwärts. Die Korrektur von den jüngsten Hochs setzt sich fort. Besonders stark ziehen heute die Chemie-Werte an den deutschen Indizes, nachdem BASF ein Downgrade kassiert und Lanxess gestern nach Börsenschluss mit einer fiesen Gewinnwarnung um die Ecke kam. fällt der Sektor in die Tiefe. Ganz hervorragend läuft es dagegen bei Airbus. Auf der momentan laufenden Air Show in Paris wurden bereits Aufträge für knapp 550 Flugzeuge unterzeichnet. Bei Konkurrent Boeing gibt es bislang keine Meldungen zu neuen Aufträgen. Und auch ein anderes Unternehmen steht extrem gut da - und kommt daher neu ins Musterdepot.

