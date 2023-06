Pfizer meldet 339. vierteljährliche Dividende in Folge

Der amerikanische Pharmakonzern Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, NYSE: PFE) zahlt am 5. September 2023 eine Dividende in Höhe von 41 US-Cents für das dritte Quartal 2023 an seine Aktionäre. Record day ist der 28. Juli 2023. Damit wird die 339. vierteljährliche Dividende in Folge ausbezahlt. Im Dezember 2022 gab Pfizer eine Erhöhung der Dividende um 2,5 Prozent bekannt.

Auf das Jahr hochgerechnet, schüttet das Unternehmen eine Gesamtdividende von 1,64 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 38,73 US-Dollar (Stand: 22. Juni 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,23 Prozent.

Der Konzern ist 1849 gegründet worden und forscht unter anderem an Präparaten zur Therapie von bisher schwer behandelbaren Erkrankungen wie Alzheimer, HIV/Aids oder Krebs. Pfizer war als Hersteller des Potenzmittels Viagra bekannt geworden und entwickelte gemeinsam mit BioNTech einen Impfstoff gegen COVID-19. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 18,28 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 25,66 Mrd. US-Dollar), wie am 2. Mai 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 5,54 Mrd. US-Dollar nach 7,86 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Der Ertrag auf bereinigter Basis lag bei 7,04 Mrd. US-Dollar nach 9,34 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 24,41 Prozent im Minus (Stand: 22. Juni 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 219,6 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de