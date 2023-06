Qualcomm: Doppelboden möglich

Erst wenn die Qualcomm-Aktie mindestens über die Widerstände der letzten Monate von rund 128,00 US-Dollar ausbricht, könnte zunächst ein Test der Jahreshochs bei aktuell 139,94 US-Dollar einsetzen, darüber würde die Wahrscheinlichkeit auf einen mittelfristigen Trendwechsel mit anschließenden Zielen um 156,66 und rund 160,00 US-Dollar merklich zunehmen. Tiefer als das in der abgelaufenen Handelswoche etablierte Verlaufstief der rechten Schulter von 113,03 US-Dollar sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies könnte nämlich die Bemühungen der letzten Monate zunichtemachen und würde Abschläge auf 107,36 und womöglich noch die Jahrestiefs bei 101,47 US-Dollar forcieren.

Seit nunmehr November letzten Jahres versucht sich die Qualcomm-Aktien im Bereich von 100,00 US-Dollar nach einem vorausgegangenen und äußerst heftigen Abwärtstrend zu stabilisieren, was anscheinend immer mehr zu gelingen scheint. Sehr interessantes dabei die Kursentwicklung seit Anfang April dieses Jahres, die sich in Form einer potenziell inversen SKS-Formation mit einem zusätzlichen Island-Gap zwischen 101,47 und grob 111,60 US-Dollar präsentiert. Sollte eine regelkonforme Auflösung dieser beiden Formationen nämlich gelingen, würde dies den aktuell laufenden Trendwendeprozess womöglich zum Abschluss bringen und wieder mittelfristige Long-Chancen eröffnen.

Fazit:

Ein Ausbruch mindestens über 128,00 US-Dollar könnte die nächste Kaufwelle an 139,94 und anschließend 156,66 US-Dollar in der Qualcomm-Aktie auslösen. Um bestmöglich hiervon zu profitieren, könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VU7S4U zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf 145 Prozent, Ziele im Schein wurden bei 2,86 und 4,38 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, vorläufig den Bereich von 124,60 US-Dollar gemessen am Basiswert aber auch nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs von 1,46 Euro im Schein ergeben.