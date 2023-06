ANALYSE-FLASH: RBC belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die steigenden Lieferkosten für Online-Essensbestellungen seien ein weiterer Beleg für den sinnvollen Fokus der Essenslieferdienste auf Profitabilität anstatt Wachstum, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie sehe aber Probleme bei der Wettbewerbsfähigkeit des Dienstleistungsangebots und sei daher für das mittelfristige Wachstumspotenzial weniger zuversichtlich als bisher. Der attraktivste Titel im schwierigen Geschäftsumfeld bleibe Delivery Hero./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 17:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2023 / 00:45 / EDT

