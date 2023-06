onvista Mahlzeit

Die negative Stimmung am Aktienmarkt hat heute weiter Bestand. Nach einem guten Start dreht der Dax wieder ins Minus. Auch die Aktien von Pfizer haben gestern am Nachmittag deutlich verloren, nachdem schlechte Nachrichten veröffentlicht wurden und bei Fresenius Medical Care geht es heute ebenfalls wegen Nachrichten aus den USA bergab. Ein helles Licht im aktuellen Marktumfeld ist die Aktie von Quantencomputer-Entwickler IonQ. Der Kurs zeigt enorme Dynamik und könnte am nächsten Ausbruch arbeiten.

Direkt zum Video auf YouTube