DAX zieht zur 16000, Micron Technology mit Problemen? Daimler Truck, Carnival

Der DAX hat nach sechs Tagen im Minus den Dienstag bereits mit einem Plus abgeschlossen und damit den Abwärtstrend verlassen. Entsprechend schnell kamen auch die Käufer an den Markt zurück und befördern den Index heute nahe an die 15.900er-Marke. Technisch ist damit erneutes Potenzial auf der Oberseite zu finden. Darüber, und über die Volatilitäten, sprechen wir mit Nicolas Saurenz heute ausführlich.

Als einer der Spitzenwerte im DAX kann sich Daimler Truck hervortun. Die Dividendenzahlung von 4,1 Prozent in der Vorwoche ist im Kurs bereits aufgeholt und das Unternehmen kann mit einem Aktienrückkaufprogramm weitere Investments zum Wohle seiner Aktionäre umsetzen. Von einem wirtschaftlichen Abschwung ist im Unternehmen nichts zu spüren.

Nach den Quartalszahlen von Carnival Corp. am Montag ist auch diese Aktie schnell wieder "auf Fahrt". Immerhin gehört sie zu den stärksten Werten des Nasdaq in diesem Jahr mit einem Plus von nahezu 100 Prozent - ebenso wie die Konkurrenz übrigens. Ist dieser Aufschlag gerechtfertigt und werden schon wieder Gewinne nach dem Coronaeinbruch erzielt?

Dritter Wert ist Micron Technology. Der Chipkonzern baut neue Werke und tut sich in Sachen Expansion auf den gleichen Weg wie der Konkurrent Intel begeben. Doch mit China gibt es einige Diskrepanzen. Was sind diese und kann durch das neue Werk das politische Umfeld beeinflusst werden? Immerhin sind die Aussichten auf den Umsatz bis 2025 dann wieder sehr gut, was der Aktienkurs schon ein wenig reflektiert.

