MercadoLibre: Technisch fertiggestellt

Der E-Commerce-Marktplatz-Betreiber profitierte ungemein vom Ausbruch der Corona-Pandemie, das Wertpapier konnte von rund 600 auf 2020 US-Dollar bis Anfang 2021 zulegen. Doch seit Juni selben Jahres hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt, die Aktie fiel in den darauf folgenden Monaten zunächst auf 1.000 US-Dollar zurück und bis Sommer letzten Jahres schließlich auf 600,68 US-Dollar. Dieses Spektakel ging mit einer fünfwelligen Impulswelle einher. Seit den letztjährigen Tiefständen konnte eine Erholung zurück in den Widerstandsbereich von 1.320 US-Dollar vollzogen werden, aber lediglich in drei Wellen, womit eine gewöhnliche Konsolidierung vorliegt. Aus technischer Sicht könnte nun neuerliche Jahrestiefs anstehen.

Aktie tendiert talwärts

Aus technischer Sicht könnte auf die vorausgegangenen Gewinne der letzten Monate nun eine zunächst untergeordnete Korrekturbewegung folgen, Abschläge auf 1.095 und darunter glatt 1.000 US-Dollar sowie den dort verlaufenden 200-Wochen-Durchschnitt wären jetzt nichts Außergewöhnliches. Erst an dieser Stelle dürfte sich die weitere mittelfristige Entwicklung der Aktie zeigen. Auf der Oberseite begrenzt allerdings der Widerstandsbereich um 1.320 US-Dollar ein Weiterkommen des Wertpapiers, im Erfolgsfall könnte nach Ausbruch über 1.400 US-Dollar ein Anstieg an 1.493 und darüber in den Bereich grob 1.640 US-Dollar erfolgen.