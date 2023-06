dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.06.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Nike ächzt weiter unter hohen Lagerbeständen - verhaltener Ausblick

BEAVERTON - Der Adidas -Rivale Nike kämpft weiter mit hohen Lagerbeständen. Da der Sportartikelhersteller die überschüssige Ware nur mit hohen Rabatten losschlagen konnte, sank der Gewinn im vierten Geschäftsquartal (per Ende Mai) und fiel etwas schlechter aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Dabei belasteten zusätzlich gestiegene Kosten für Rohstoffe und Fracht. Die Umsätze lagen hingegen über den Erwartungen. Im neuen Geschäftsjahr will Nike die Rabatte zurückfahren, beim Abbau der Bestände ist der Konzern eigenen Angaben zufolge gut vorangekommen. Das Wachstum dürfte sich dabei abschwächen.

ROUNDP/Mehr Mieteinnahmen und weniger Neubauten: LEG Immobilien erhöht Ziele

DÜSSELDORF - Der Immobilienkonzern LEG blickt optimistischer auf das Jahr. Die Düsseldorfer rechnen wegen des angespannten Wohnungsmarktes mit einem kräftigeren Mietanstieg als bisher und heben zudem die Gewinnprognosen an. Der Konzern geht dabei von einem höheren Mittelzufluss und einer verbesserten Gewinnmarge für 2023 aus. Grund für die sich aufhellenden Ergebnisperspektiven sind allerdings auch den hohen Zinsen geschuldete Einmaleffekte: So hat LEG weitere Neubauprojekte gestrichen. An der Börse kamen die Nachrichten des MDax -Konzerns gut an - die am Vortag noch kräftig unter die Räder gekommene Aktie legte am Freitagmorgen deutlich zu.

Energiekonzern Engie erhöht Gewinnprognose

PARIS - Der französische Energiekonzern Engie zeigt sich für das laufende Jahr zuversichtlicher und hat seine Prognose erhöht. Das Marktumfeld normalisiere sich weiter, teilte der Konzern am Freitag in Paris mit. Zudem habe sich die starke Entwicklung der globalen Energiemanagement- und Vertriebseinheit (Gems), die Kunden über mehrere Monate oder Jahre Energie liefert, aus dem ersten Quartal in den Monaten April und Mai fortgesetzt.

Novartis verkauft Augenmittel Xiidra an Bausch

BASEL - Der Pharmakonzern Novartis macht Tempo bei der geplanten Trennung von seinem verbliebenen Augenmittel-Portfolio. Am Freitagmittag kündigte Novartis an, sein Augenmittel Xiidra an den US-Konzern Bausch + Lomb zu verkaufen. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet. Die komplette Transaktion werde einen Wert von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar haben, hieß es. In bar fließen werden 1,75 Milliarden Dollar, dazu kommen mögliche Meilensteinzahlungen. Im vergangenen Jahr setzte Novartis knapp eine halbe Milliarde Dollar mit dem Mittel um.

ROUNDUP: Silver Lake setzt sich durch - Mehrheit an Software AG erreicht

DARMSTADT - Der US-Technologieinvestor Silver Lake hat sich mit seinem Übernahmeangebot die Mehrheit an der Darmstädter Software AG gesichert. Insgesamt seien über 63 Prozent der Aktien angedient worden, teilten die Amerikaner am späten Donnerstagabend mit. Voraussichtlich noch bis zum 17. Juli können weitere Papiere angeboten werden. Silver Lake bekräftigte, keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abschließen zu wollen. Die im MDax notierte Software AG soll aber so schnell wie möglich von der Börse genommen werden.

United-Internet-Tochter Ionos peilt nach Schuldenabbau größere Zukäufe an

FRANKFURT - Der Internetdienstleister Ionos will nach seinem Börsengang im Februar zunächst Schulden abbauen. "In diesem Jahr wollen wir rund 100 Millionen Euro tilgen", sagte Ionos-Finanzchefin Britta Schmidt der "Börsen-Zeitung" (Freitag). Ziel sei eine Verschuldung unterhalb des dreifachen Betriebsgewinns (Ebitda). Falls dieses Ziel erreicht werde, seien Übernahmen vorstellbar, um das Produktangebot oder die Marktpräsenz zu vergrößern. Spielraum dafür sieht die Managerin vor allem in Europa außerhalb Deutschlands, wo der Markt für Webhoster noch sehr fragmentiert sei.

