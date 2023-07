Bawag gibt nach Hedgefonds-Vorwürfen Gewinnsteigerung bekannt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die österreichische Bank Bawag hat nach Vorwürfen des aktivistischen Hedgefonds Petrus Advisers zu mutmaßlichen Mängeln im Kreditbuch erste Schätzungen zum zweiten Quartal präsentiert.

Das Konzernergebnis dürfte demnach in den drei Monaten von April bis Juni mehr als 180 Millionen Euro betragen, teilte die Bank am Sonntagabend mit. Im selben Vorjahreszeitraum hatte das Geldhaus einen Überschuss von 134 Millionen Euro erwirtschaftet. Die operative Geschäftsentwicklung der Bawag sei stark geblieben. Die operativen Kernerträge hätten im Berichtszeitraum um fünf Prozent gegenüber dem ersten Quartal zugenommen. Rund 80 Prozent der Kundenkredite seien besichert oder an den öffentlichen Sektor vergeben. Detaillierte Ergebnisse will die Bank am 19. Juli veröffentlichen. Bawag hatte die Anschuldigungen des Hedgefonds am Freitag zurückgewiesen.

