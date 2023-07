GNW-Adhoc: FUJIFILM Sonosite präsentiert sein neuestes POCUS-System Sonosite ST

^BOTHELL, Wash., July 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJIFILM Sonosite, Inc

(https://www.sonosite.com/). - Der weltweit führende Hersteller von Point-Of- Care-Ultraschallsystemen (POCUS) erweitert sein branchenführendes Portfolio mit dem System Sonosite ST. Es wurde speziell für den hektischen Praxisalltag von Klinikern entworfen und verfügt über eine 21-Zoll-Touchscreen- Benutzeroberfläche, einen 10x7,5 Zoll großen Bildbereich, automatische Einstellungsoptimierung für jeden Untersuchungstyp, automatische Nadel- Profilerstellung (SNP) und mehr. Um die Kompatibilität zwischen mehreren Systemen zu ermöglichen, können die Schallsonden von Sonosite LX und Sonosite PX auch am Sonosite ST verwendet werden. ?Wir sind das Unternehmen, das POCUS erfunden hat, und als solches arbeiten wir seit 25 Jahren mit unseren Kunden aus der Medizin zusammen, um die Verwendung von Ultraschall am Patientenbett zu innovieren und zu fördern", so Rich Fabian, Präsident und CEO von FUJIFILM Sonosite. ?Diese Zusammenarbeit hat wieder einmal gefruchtet, und zwar in der Entwicklung eines Systems, das an die Bedürfnisse von praktischen Ärzten angepasst ist. Es ist zeitsparend, erhöht die Entscheidungssicherheit und verbessert Behandlungsergebnisse." ?Aufgrund des beispiellosen Personalmangels im klinischen Bereich sind wir der Meinung, dass Sonosite ST das Krankenhauserlebnis sowohl für Ärzte als auch für Patienten verbessert und gleichzeitig den Patientendurchsatz steigen kann", so Fabian. ?Ich bin zuversichlich, dass Sonosite ST in der Branche bei klinischen Eingriffen eine breite Verwendung finden wird", ergänzte Fabian. Sonosite ST bietet optimierte Untersuchungstypen für die häufigsten POCUS- geführten Eingriffe, einschließlich die Durchführung von Nervenblockaden in der regionalen Anästhesie, Gefäßzugang in der Notfallmedizin und Injektionen in Gelenke bei der Behandlung des Bewegungsapparats. Dies versetzt Kliniker in die Lage, den passenden Untersuchungstyp mit einem einzigen Knopfdruck für den entsprechenden Eingriff auszuwählen und gleichzeitig die häufigsten Optimierungen, Kommentare und Tasterzirkel zur Verinfachung ihres Arbeitsablaufes zur Verfügung zu haben. ?Für mich ist der Mehrwert von POCUS bei meinen Behandlungen klar ersichtlich und es begeistert mich, dass es in vielen medizinischen Fachbereichen, wie der Anästhesie, Gefäßzugang, MSK und darüber hinaus, bei Nadeleingriffen zum Standard wird", so Anästhesist Dr. David Auyong. ?Ich bin gespannt auf den neuen Sonosite ST von Fujifilm. Bei dem System stehen die Optimierung von und der Zugriff auf wichtige Untersuchungstypen an erster Stelle, es liefert unglaublich klare Bilder und wird den Wert von POCUS-geführten Eingriffen noch einmal unterstreichen." Wie auch bei allen anderen POCUS-Systemen von FUJIFILM Sonosite erfüllt Sonosite ST die bewährten Standards für robuste Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Die Ultraschallsonden wurden Falltests aus bis zu einem Meter Höhe unterzogen. Die Arbeitsoberfläche ist bis zum Rand versiegelt und ermöglicht so eine einfache Reinigung und Desinfektion. FUJIFILM Sonosite bietet zudem eine branchenweit führende 5-Jahres-Garantie, wodurch die Gesamtbetriebskosten sinken. Um mehr über Sonosite ST zu erfahren, gehen Sie bitte auf https://www.sonosite.com/de/products/sonosite-st (https://www.sonosite.com/products/sonosite-st). Über FUJIFILM Sonosite FUJIFILM Sonosite, Inc. ist der Innovator und Weltmarktführer des Point-of-Care- Ultraschalls und ist ein Branchenführer im Bereich ultrahochfrequenter Mikro- Ultraschalltechnologie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Nähe von Seattle im US-Bundesstaat Washington ist mit seinem globalen Vertriebsnetz in über 100 Ländern vertreten. Die tragbaren, kompakten Systeme von Sonosite erweitern die Einsatzmöglichkeiten von Ultraschall im medizinischen Bereich, indem sie die Vorteile leistungsstarker Ultraschallsysteme auf kosteneffektive Weise am Point- of-Care bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonosite.com (http://www.sonosite.com/). Die FUJIFILM Holdings Corporation, Tokio, nutzt ihr umfassendes Wissen und ihre proprietären Kerntechnologien, um ?Value from Innovation" zu schaffen - einen Mehrwert durch die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Materialien, Geschäftsinnovation und Bildgebung. Unser unermüdliches Streben nach Innovation ist darauf ausgerichtet, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und Menschen überall auf der Welt mehr Lebensqualität bieten zu können. Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt und bürgerschaftliches Engagement haben bei Fujifilm hohen Stellenwert. Weitere Informationen zum Sustainable Value Plan 2030 von Fujifilm finden Sie hier (https://holdings.fujifilm.com/en/sustainability/plan/svp2030). Im Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 endete, erwirtschaftete der Konzern einen weltweiten Umsatz von ca. 2,9 Billionen Yen (21 Milliarden US-Dollar bei einem Wechselkurs von 134 Yen/Dollar). Weitere Informationen finden Sie unter www.fujifilmholdings.com (http://www.fujifilmholdings.com). Kontakt Todd Langton Corporate Communications Manager FUJIFILM Sonosite Todd.Langton@fujifilm.com (mailto:Todd.Langton@fujifilm.com) 425-381-9290 (Mobiltelefon) °