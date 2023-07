Nasdaq-100 Index® - Bestes H1 der Historie!

Mit einem Kursplus von 37,5 % im 1. Halbjahr 2023 hat der Nasdaq-100® die ersten sechs Monate so erfolgreich abgeschlossen wie niemals zuvor. Die Technologiewerte haben also ein absolutes Rekordhalbjahr auf das Börsenparkett gelegt. Doch was sollten Anlegerinnen und Anleger nun aus dem herausragenden Jahresbeginn lernen? Auf Basis der Daten seit Mitte der 1980er Jahre haben wir die 10 besten 1. Halbjahre bei den US-Techwerten herausgefiltert. In acht von zehn Fällen brachte die 2. Jahreshälfte weitere Kursgewinne, die im Durchschnitt mit gut 18 % zudem sehr ordentlich ausfielen. Die alte Basisannahme der Technischen Analyse, wonach Stärke weitere Stärke nach sich zieht, findet also auch hier ihren Niederschlag. Charttechnisch definiert die Kombination aus dem Hoch vom September 2021 bei 15.701 Punkte und der Parallelen zum Aufwärtstrend seit 2010 (akt. bei 15.733 Punkten) das nächste Anlaufziel. Da der RSI aber bereits im überkauften Bereich notiert, gewinnt auch das Stopp-Management an Bedeutung. Eine erste Unterstützung besteht bei 14.687 Punkten (Tief der letzten Woche) und danach in Form des Hochs vom August 2022 bei 13.721 Punkten.

Nasdaq-100 Index® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

