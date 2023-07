Vonovia - Trendwende nimmt Gestalt an

In den letzten Tagen haben wir ein kleines Special zu Immobilienaktien gestartet (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 4. und 5. Juli). Unsere kleine Reihe möchten wir heute mit dem charttechnischen Blick auf die Vonovia-Aktie fortsetzen. Auch hier mussten Aktionäre einen schmerzhaften Kursrückgang von über 60 EUR auf 15 EUR verkraften. Auf dieser Basis arbeitet der Titel in den letzten Monaten an einer Stabilisierung. Für ein erstes Ausrufezeichen in Sachen „Trendwende“ würde ein Spurt über das Junihoch bei 19,01 EUR sorgen. Charttechnisch bedeutender ist allerdings das Hoch von Ende April bei 19,90 EUR, dessen Überwinden einen sog. „Doppelboden“ abschließen würde (siehe Chart). Rein rechnerisch hält ein solcher Befreiungsschlag ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 4,50 EUR bereit. Ein spannendes Detail fördert die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen zu Tage: Auf Quartalsbasis hat das Papier zuletzt einen klassischen „Kreisel“ ausgeprägt – ein Candlestickmuster, welches ein nachlassendes Abwärtsmomentum signalisiert. Oberhalb der Schlüsselmarke von 19,90 EUR wäre auch dieses „Kreisel-Muster“ nach oben aufgelöst. Bis zu einem endgültigen Befreiungsschlag stellen Discountzertifikate eine spannende Anlagealternative dar.

Vonovia (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Vonovia

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

