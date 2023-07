MICROSOFT - Bing Chat Enterprise, Copilot und neues Allzeithoch!

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 363,540 $ (Nasdaq)

Microsoft hat heute in seinem Blog ein regelrechtes Newsfeuerwerk veröffentlicht. Die Aktie kennt kein Halten und stürmt auf einen neuen Rekordstand.

Wenig überraschend dreht sich wieder einmal alles um das Thema KI. Nachdem Microsoft bereits Privatkunden seine KI-Anwendungen zur Verfügung gestellt hat, wird nun Bing Chat Enterprise eingeführt. Dieses funktioniert ähnlich wie die Variante für Privatanwender, allerdings nur im Firmennetzwerk, sie wird quasi dort "eingesperrt". Denn zwangsläufig ist in Unternehmen das Thema Datenschutz sehr wichtig. Greifen Business-Anwender auf den Dienst zu, werden ihre Chat-Daten nicht aufgezeichnet, auch Microsoft hat keinerlei Zugriff auf die Daten.

70 % wollen Arbeit an die KI auslagern

Wie Microsoft ausführt, haben in Umfragen 70 % der Angestellten angegeben, sie würden zur Kreativitätsverbesserung und Produktivitätssteigerung KI-Tools in der Arbeit verwenden. Microsoft sichert sich mit dem Einbau der Anwendung in Microsoft 365 E3, E5, Business Standard und Business Premium folglich den nächsten riesigen Markt.

Ein weiteres Produkt, der Microsoft 365 Copilot, wird für 30 USD im Monat an den Start gehen. Es ist sozusagen eine weitere Ausbaustufe von Bing Chat Enterprise, umfasst sämtliche Features dieser Anwendung, plus viele weitere Möglichkeiten, die den Arbeitsalltag erleichtern, beispielsweise das Zusammenfassen von Besprechungen, E-Mails etc.

Fazit: Microsoft gibt weiter Vollgas bei der Monetarisierung seiner KI-Anwendungen. An der Aktie kommen KI-Fans in diesem Jahr nicht vorbei.

Microsoft-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)