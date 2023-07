Zukunft der AI: Dieser Techie trotzt den Big Seven

Gehörst du auch zu denjenigen, die die Diskussionen um die Überbewertung von Tech-Unternehmen, insbesondere angetrieben durch den Boom der künstlichen Intelligenz, mitverfolgen? Oftmals liegt der Fokus auf den Big Seven, also Apple (WKN: 865985), Microsoft (WKN: 870747), Nvidia (WKN: 918422), Amazon (WKN: 906866), Alphabet (WKN: A14Y6F), Meta Platforms (WKN: A1JWVX), und Tesla (WKN: A1CX3T). Die haben sich derart massiv entwickelt, dass die Neugewichtung des Nasdaq 100 Index am 24. Juli nicht mehr zu verhindern ist.

Obwohl Bedenken geäußert werden, dass die hohen Bewertungen dieser Technologie-Giganten eine Blase darstellen könnten, die jederzeit platzen kann, verraten die Zahlen eine andere Geschichte. Sicher, der Nasdaq stieg dieses Jahr um beeindruckende 42 %, doch im Vergleich zum Anstieg von 134 % in den zwei Jahren bis Juli 1999, wirkt dieser Anstieg noch moderat. Auch auf Bewertungsebene erscheint der Nasdaq 100 nicht so überhitzt. Er handelt zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 46, weit unter den 113 im Jahr 2000 oder den 83, die der Nikkei in Japan im Jahr 1990 erreicht hatte.

Doch lass dich von den hohen Bewertungen nicht dazu verleiten, ausschließlich in die Big Seven zu investieren. Es gibt andere Player auf dem Feld der KI, die du ins Auge fassen solltest – etwa das Unternehmen Cloudflare (WKN: A2PQMN), mit einer starken Performance und vielversprechenden Aussichten für die kommenden Jahre.

Spannende Alternative zu Microsoft

Vielleicht hast du schon von Cloudflare gehört – das 2009 gegründete Softwareunternehmen, das Webanwendungen durch sein intelligentes globales Netzwerk beschleunigt und sichert. Auch wenn Cloudflare schon einige Hürden zu nehmen hatte, strebt das Unternehmen nach Großem. Mit einem geplanten Jahresumsatz von 5 Mrd. US-Dollar aus abonnementbasierten Dienstleistungen liegt die Messlatte hoch. Und es ist wahrscheinlich, dass Cloudflare dieses Ziel erreicht. Eine jährliche Wachstumsrate von über 35 % scheint mir realistisch zu sein. Denn in meinen Augen bietet das Unternehmen weitaus mehr als nur ein Content Delivery Network.

Und auch wenn Cloudflare einige Umsätze durch Kunden aus dem Krypto-Bereich, die Schwierigkeiten haben, verloren hat, wird es weiter bergauf gehen. Der Großteil der Einnahmen von Cloudflare kommt schließlich von anderen Kunden.

Vergiss nicht, dass viele Unternehmen nicht zu stark von Microsoft abhängig sein wollen und das Risiko durch die Nutzung mehrerer Anbieter minimieren. Daher könnte die aktuelle Lage eine großartige Einstiegschance für dich darstellen, wenn du an das langfristige Potenzial von Cloudflare glaubst und bereit bist, kurzfristige Schwankungen zu überstehen.

So sieht es bezüglich Finanzen aus

Auf den ersten Blick erschrickt man: Die Schuldenquote liegt aktuell 220,3 %. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass Cloudflare Schulden in Höhe von 1,44 Mrd. US-Dollar und Barreserven in Höhe von 1,72 Mrd. US-Dollar aufweist, was zu einer Nettobarposition von 278,2 Mio. US-Dollar führt.

Trotz des Fehlens eines positiven EBIT in den vergangenen zwölf Monaten generierte Cloudflare einen positiven freien Cashflow von 39 Mio. US-Dollar. Da das Unternehmen weiterhin Umsatzwachstum verzeichnet, scheint mir ein vernünftiges Schuldenmanagement weitgehend sichergestellt zu sein.

Mein Fazit

Cloudflare ist auf einem soliden Weg zu nachhaltigem Wachstum. Wenn du dir deinen Investment-Horizont anschaust und bereit bist, vorübergehende Schwankungen zu überstehen, könnte Cloudflare eine sehr interessante Option für dich sein.

Der Artikel Zukunft der AI: Dieser Techie trotzt den Big Seven ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Henning Lindhoff besitzt Aktien von Microsoft. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet (A- und C-Aktien), Amazon, Apple, Cloudflare, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia und Tesla.

Aktienwelt360 2023