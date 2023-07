ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für Rio Tinto - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Rio Tinto nach Produktionszahlen für das zweite Quartal von 7400 auf 6800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zahlen des Bergbaukonzerns seien gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Alex Ren in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das Unternehmen sprächen indes eine "exzellente Barmittelgenerierung" und ein starkes Volumenwachstum./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2023 / 10:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

