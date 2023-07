Aufzughersteller Schindler hebt Umsatzprognose an - China rückläufig

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Dank anziehender Geschäfte im zweiten Quartal hat der Schweizer Aufzug- und Rolltreppenhersteller Schindler seine Umsatzprognose angehoben.

Neu wird im laufenden Jahr währungsbereinigt ein Anstieg der Verkaufserlöse um fünf bis acht Prozent erwartet, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Bislang wurde ein Wachstum um einen niedrigen einstelligen Prozentbetrag angepeilt. Gemäß der erstmals vorgelegten Gewinnprognose rechnet Schindler mit einem Nettoergebnis zwischen 860 und 900 Millionen Franken.

Im zweiten Quartal wurden vor allem in Amerika und Europa neue Aufträge an Land gezogen. In China dagegen ging die Nachfrage nach neuen Anlagen zurück. Das Service-Geschäft wuchs in allen Regionen. Der Auftragseingang stieg unter Ausschluss von Wechselkurseffekten um 6,7 Prozent auf 3,05 Milliarden Franken. Der Konzernumsatz wuchs um 15,2 Prozent auf 2,93 Milliarden Franken. Der Nettogewinn kletterte auch dank Kosteneinsparungen um 65,1 Prozent auf 251 Millionen Franken.

