Erhebliche Investition von Toshiba Materials in zweite Produktionsanlage ermöglicht gesteigerte Produktion von Kugeln aus Siliziumnitrid

Toshiba Materials Co., Ltd. (President und CEO: Takao Shirai) gab heute eine bedeutende Investition in eine neue Produktionsanlage bekannt, mit der die Produktionskapazität für Kugeln aus Siliziumnitrid erheblich gesteigert wird. Die Anlage wird am Oita-Betriebsstandort des Unternehmens in Nord-Kyushu, Japan, errichtet. Das Projekt im Wert von 7 Mrd. Yen (ca. 50 Mio. US-Dollar) soll im Januar 2026 in Betrieb genommen werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230725166040/de/

Toshiba Materials: Image of silicon nitride balls (Graphic: Business Wire)

Für weitere Fortschritte bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen sind Leistungsverbesserungen und Lösungen erforderlich, die über Batterien mit höherer Spannung und kürzere Ladezeiten hinausgehen. So kann die Leistung durch die Integration von Motoren, Umrichtern und Bremsanlagen verbessert werden. Dabei steigt allerdings das Risiko für elektrolytische Korrosion [1] in den Motorlagern [2], doch kann dieses Problem durch die Verwendung von Hybridlagern mit Keramikkugeln mit Innen- und Außenring aus Stahl überwunden werden. Dank der zusätzlichen Vorteile im Sinne von ausgezeichneter Stärke, überragender Verschleißfestigkeit und Isolationseigenschaften werden Keramikkugeln zunehmend zur Lösung der Wahl.

Toshiba Materials tätigt proaktiv Investitionen zur Steigerung der Produktion von Kugellagerkugeln aus Siliziumnitrid für Elektrofahrzeuge. Im Juli 2022 [3] gab das Unternehmen eine Erweiterung der Produktion am Standort seines Hauptsitzes in Yokohama bekannt, die zu einer Produktionssteigerung um 50 % führte. Wenn die neue Anlage am Oita-Standort ihre volle Kapazität erreicht hat, erhöht sich die Produktionskapazität auf das 2,5-fache des Niveaus von 2022.

Toshiba Materials sorgt auch künftig für eine stabile Versorgung mit qualitativ hochwertigen Produkten und trägt zur verstärkten Nutzung umweltfreundlicher Elektrofahrzeuge bei.

Anmerkungen [1] Elektrolytische Korrosion: Beschädigung eines Lagers aufgrund von Stromfluss durch das Lager. [2] Lager: ein Teil, das die reibungslose Rotation einer Welle in einer Maschine ermöglicht. Ausgestattet mit einem Innenring, Kugeln und einem Außenring. [3] Pressemitteilung von Toshiba Material vom 19. Juli 2022 https://www.toshiba-tmat.co.jp/pdf/en/news/new20220719.pdf

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230725166040/de/

Medienanfragen: K.Tanaka, S.Mihashi Corporate Communications & Market Intelligence Group Strategic Planning Div. Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Tel: +81-44-548-2122 E-Mail: tdsc-publicrelations@ml.toshiba.co.jpWebsite: https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/