WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. August 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 11. August 2023

----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 31. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 03:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen 07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen 07:25 CHE: SNB, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen 19:00 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen 22:00 USA: Avis Budget, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 06/23 01:50 JPN: Industrieproduktion 06/23 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 06/23 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 06/23 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 06/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 09:00 CZE: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 10:00 ITA: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Verbraucherpreise 07/23 10:30 PRT: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 15:45 USA: MNI Chigago PMI 07/23 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 07/23 SONSTIGE TERMINE ESP: Informelles Treffen der EU-Außenministerinnen und -minister, Bilbao ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 1. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 05:30 JPN: Toyota, Q1-Zahlen 06:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen 06:45 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen 07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Krones, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: DHL, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, Halbjahreszahlen (Pk 10.30 h) (detailliert) 08:00 GBR: Man Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau Juni 2023 12:00 USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen 14:00 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen 18:00 FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen 22:05 USA: Starbucks, Q3-Zahlen 22:15 USA: American International Group, Q2-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen 22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen 22:15 USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitsmarktdaten 06/23 03:45 CHN: Caixin-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 07/23 09:15 SPA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/23 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/23 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 06/23 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitsmarktdaten 06/23 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 06/23 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex 07/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 06/23 16:00 USA: ISM-Index 07/23 16:30 USA: Dallas-Fed-Index zu Dienstleistungsbranche 07/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Erster Spatenstich für Rheinmetall-Fabrik für F-35- Kampfjet-Bauteile, Weeze HINWEIS CHE: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 2. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Fresenius Medical Care, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (Pk 7.30 h) 07:00 DEU: Klöckner, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Auto1, Q2 Trading Update 07:30 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Ferrexpo, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Haleon, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Halbjahreszahlen 13:00 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen 22:15 USA: PayPal, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 07/23 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 07/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 3. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen 06:30 CHE: Oerlikon, Q2-Zahlen (Call 10.30 h) 06:45 CHE: Adecco, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Lastminute, Halbjaherszahlen 07:00 CHE: Swiss, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (11.00h Telefon-Pk) 07:00 DEU: Lufthansa, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Kontron, (9.00 h Call) 07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen 07:00 LUX: SES Gobal, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Halbjahreszahlen (Call 9.00 h) 07:30 DEU: Süss MicroTec, Q2-Zahlen 07:30 DEU: BayWa, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Bike24, Q2-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q2-Zahlen (10.00 h Pk) 07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q2-Zahlen 07:30 DEU: SGL Carbon, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Süss MicroTec, Q2-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen 07:50 DEU: 1&1, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahledn 08:00 GBR: Next, Q2-Umsatz 08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen 08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Bauer, Hauptversammlung 12:00 USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen 13:30 USA: Cummins, Q2-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen 14:00 USA: Kellogg, Q2-Zahlen 22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen 22:00 USA: Cigna, Q2-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen 22:05 USA: Amazon, Q2-Zahlen 22:05 USA: Airbnb, Q2-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen DEU: KBA, VDA, VdIK, Kfz-Neuzulassungen 7/23 TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin-Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 07/23 08:00 DEU: Handelsbilanz 06/23 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 07/23 09:15 SPA: PMI Dienste 07/23 09:45 ITA: PMI Dienste 07/23 09:50 FRA: PMI Dienste 07/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 07/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 07/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 06/23 10:30 GBR: PMI Dienste 07/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 06/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Produktivität Q2/23 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex 07/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Industrie Auftragseingang 06/23 16:00 USA: Langlebige Güter 06/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Index 07/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Wirecard-Verfahren geht nach 58 Prozesstagen in die Sommerpause, München ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 4. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen (Call 10.30 h) 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Vonovia, Q2-Zahlen, Bochum 07:45 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen 08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 06/23 08:45 FRA: Industrieproduktion 06/23 08:45 FRA: Löhne Q2/23 09:00 SPA: Industrieproduktion 06/23 09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q3 10:00 ITA: Industrieproduktion 06/23 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 07/23 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 07/23 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 06/23 14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 07/23 EUR: S&P Ratingergebnis EFSF, ESM EUR: Moody's Ratingergebnis Bulgarien, Dänemark ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 7. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Aurubis, 9Monatszahlen 07:00 DEU: Bertrandt, Q3-Zahlen 12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen 13:00 USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: KKR & Co, Q2-Zahlen USA: Beyond Meat, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheidung 07:00 JPN: Frühindikatoren 06/23 (vorläufig) 07:00 SPA: Verbraucherpreise 07/23 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 07/23 08:00 DEU: Industrieproduktion 06/23 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 07/23 09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 08/23 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 08/23 21:00 USA: Konsumentenkredite 06/23 ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 8. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Ascom, Halbjahreszahlen 06:30 CHE: Galenica, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Norma, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Technotrans, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen (13.00 Anaylstencall) 07:00 DEU: Adva Optical, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Sixt, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen 08:00 DEU: PWO, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Glencore, Halbjahreszahlen (Call 9.00 h) 08:00 LUX: RTL Group, Halbjahreszahlen 08:00 JPN: Mazda Motor, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Delignit AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen 11:00 DEU: Altech Advanced Materials, Hauptversammlung 12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen 12:45 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen 13:00 USA: Under Armour, Q2-Zahlen 13:00 USA: Warner Music Group, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Alstria Office, Q2-Zahlen 22:00 USA: Lyft, Q2-Zahlen 22:00 USA: Super Micro Computer, Q4-Zahlen 22:15 DEU: Qiagen, Q2-Zahlen 23:00 USA: Rivian, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR über Nacht CHN: Handelsbilanz 07/23 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 06/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 07/23 08:00 DEU: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig) 08:30 HUN: Verbraucherpreise 07/23 08:30 HUN: Handelsbilanz 06/23 (vorläufig) 08:45 FRA: Handelsbilanz 06/23 11:00 GRC: Verbraucherpreise 07/23 14:30 USA: Handelsbilanz 06/23 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 06/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:0 DEU: Halbjahres-Pk Verband für Energiehandel Südwest-Mitte zu Entwicklungen auf dem Wärmemarkt, Mannheim/Frankfurt ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 9. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: Stratec, Q2-Zahlen (detailliert) 06:55 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (10.00 h Pk) 07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen 07:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen 07:05 DEU: Synlab, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q2-Umsatz 07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Flutter Entertainment, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen (detailliert) 10:00 DEU: Qiagen, Call zu den Q2-Zahlen 15:00 USA: Kellogg (Investor Day) 22:00 DEU: Morphosys, Q2-Zahlen 22:05 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KfW, Q2-Zahlen AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen DNK: Vestas, Q2-Zahlen DNK: Novozymes, Q2-Zahlen NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen USA: Groupon, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Verbraucherpreise 07/23 03:30 CHN: Erzeugerpreise 07/23 08:00 ROU: Handelsbilanz 06/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 10. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (detailliert) (7.45 h Pk) 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: K+S Halbjahreszahlen, Kassel 07:00 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (11.00 h Pk, 14.30 h Analystencall) 07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q2-Zahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q2-Zahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Knaus Tabbert, Halbjahreszahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen (10.30 h Pk) 07:30 DEU: Zeal Network, Q2-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Aurelius, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Westwing, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Leifheit, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Secunet Security, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: OHB, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Deliveroo plc, Halbjahreszahlen 11:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung 18:30 DEU: Metro Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 07/23 09:00 AUT: Industrieproduktion 06/23 10:00 ITA: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig) 11:00 GRC: Industrieproduktion 06/23 12:00 IRL: Verbraucherpreise 07/23 14:30 USA: Verbraucherpreise 07/23 14:30 USA: Realeinkommen 07/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 11. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/23 07:00 DEU: Varta Halbjahreszahlen, Ellwangen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: MVV Energie, 9Monatszahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Bechtle, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Energiekontor, Q2-Zahlen 09:00 DEU: EnBW, Q2-Zahlen 17:35 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q2/23 08:00 GBR: Industrieproduktion 06/23 08:00 GBR: Handelsbilanz 06/23 08:00 GBR: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q2/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q2/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 07/223 08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig) 10:00 ITA: Handelsbilanz 06/23 14:30 USA: Erzeugerpreise 07/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/23 (vorläufig) EUR: S&P Ratingergebnis Schweiz, Dänemark EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschalnd, Ukraine SONSTIGE TERMINE 18:00 DEU: Talkshow «Bembel & Gebabbel» mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Frankfurt/M. HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------

