AMC - Neuer Rekord dank "Barbenheimer"

AMC Entertainment Holdings Inc - WKN: A1W90H - ISIN: US00165C1045 - Kurs: 4,898 $ (NYSE)

AMC Entertainment Holdings - WKN: A3DSW5 - ISIN: US00165C2035 - Kurs: 1,669 € (XETRA)

Nach all den negativen Nachrichten rund um den vorerst gescheiterten Aktienzusammenschluss von A-Aktien und APE-Aktien gibt es heute Erfreuliches aus Sicht der größten US-Kinokette zu berichten: AMC verzeichnete einen neuen Rekord in seiner 103-jährigen Firmengeschichte.

Einen großen Anteil daran hat der Hype rund um den neuen "Barbie"-Film. Im Tandem mit dem Historienfilm "Oppenheimer", der die Lebensgeschichte von J. Robert Oppenheimer, dem "Vater der Atombombe", behandelt, ergibt sich ein Line-up, das bei Kinofans gut ankommt. In der Szene wird das Duo bereits "Barbenheimer" genannt.

Neuer Alltime-Wochenrekord, drittbestes Wochenende

Aufgrund des Besucheransturms markierte die Woche vom 21. bis 27.7. einen neuen Umsatzrekord für AMC, und zwar bezogen auf Amerika wie auch weltweit. Hierbei sprechen wir von einem Zeitraum von 103 Jahren, auf den sich diese Auswertung bezieht. Das Kinowochenende, hier zählte der Zeitraum 27.7. bis 30.7., war zugleich das drittbeste seit der Coronakrise 2020.

Kein Wunder, dass sich der gebeutelte CEO Aron Adom freut: "Der monumentale Erfolg von "Barbie" und "Oppenheimer" versetzt die gesamte Film- und Kinobranche in Aufregung, und Diskussionen über neue Rekorde und neue Maßstäbe werden scheinbar überall umgesetzt. Diese beiden Filme, zusammen mit den vielen anderen, die auf unseren riesigen Leinwänden laufen, definieren immer wieder neu, was an den Kinokassen möglich ist. Wir bei AMC freuen uns, unsere eigenen neuen Allzeitrekorde in dieses Gespräch einbringen zu können. Dass die meisten Kinobesucher in einer einzigen Woche in der 103-jährigen Geschichte von AMC erzielt wurden, ist ein Beweis für das Kinopublikum, das wieder einmal gezeigt hat, dass es bereit, willens und begierig ist, in großer Zahl ins Kino zu kommen. Vielen Dank an unsere Gäste, dass sie sich für AMC Theatres in den USA und ODEON Cinemas im Ausland entschieden haben."

Derweilen gibt es von der Aktienzusammenlegungsfront keine Neuigkeiten. Der nächste Termin für Aktionäre steht am 8. August an. Dann wird AMC die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal präsentieren. Der Einfluss von "Barbenheimer" wird hier aber noch nicht sichtbar sein, sonder erst in den Zahlen für das dritte Quartal.

Fazit: Die AMC-Aktie bleibt ein Spielball für Zocker. Wer mit Blick auf die Aktienzusammenlegung zocken möchte, wählt die APE-Shares. Alle anderen lassen die Finger von der Aktie bzw. den Aktien.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: AMC Entertainment Holdings (long)

