SoFi und ON Semiconductor starten fest in den Tag

Der S&P 500 schloss am Freitag auf einem neuen 52-Wochenhoch. Verbessertes Wachstum, eine Aufhellung der Berichtssaison und rückläufige Inflation tragen die Rallye genauso, wie die wachsende Hoffnung, dass das Ende der Zinsanhebungsphase eingeläutet ist. Tech und die Aktien zyklischer Branchen führen die seit Wochen freundliche Tendenz an, einhergehend mit einer Ausweitung der Marktbreite. Wir sehen an der Wall Street eine zum Wochenauftakt unveränderte bis leicht freundliche Tendenz, einhergehend mit einem festeren US-Dollar, höheren Renditen bei US-Staatsanleihen und anziehenden Rohstoffpreisen. SoFi Technologies konnte vor dem Opening einen Ertrag und Umsatz über den Zielen der Wall Street melden. Außerdem äußert sich das Management positiv über das zweite Halbjahr. ON Semiconductor kann ebenfalls die Ertrags- und Umsatzziele schlagen und hebt die Aussichten für das dritte Quartal an. Zu den Highlights in dieser Woche gehören die Ergebnisse von AMD, Apple, Amazon, Block, Coinbase, DoorDash und PayPal.



