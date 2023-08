MODERNA - Comeback der Bullen nach den Zahlen?

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 110,220 $ (Nasdaq)

Moderna gab heute Mittag Quartalszahlen bekannt. Diese fielen über den Erwartungen aus. Der Verlust je Aktie betrug 3,62 USD. Analysten hatten mit 3,94 USD gerechnet. Der Umsatz lag bei 344 Mio. USD und damit 37 Mio. über den Erwartungen. Die Aktie reagiert daraufhin zunächst sehr positiv. Sie sprang um über 7 % nach oben, aber ein Teil der Gewinne ist schon wieder weg. Aktuell notiert der Wert bei 114,77 USD nach einem gestrigen Schlusskurs bei 110,22 USD.

Die Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch aus dem August 2021 in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel sie mehrmals auf das log. 38,2 % Retracement der Rally vom Allzeittief zum Allzeithoch bei 118,13 USD und knapp darunter zurück. In den letzten Wochen lief der Wert auf dem Unterstützungsbereich um 118,13-115,61 USD seitwärts. In dieser Woche fällt er darunter ab. Der Kurssprung nach den Zahlen führt die Aktie in die Nähe dieses Bereichs, der jetzt als Widerstandsbereich fungieren sollte.

Verkaufswelle droht weiterhin

Der Kurssprung nach den Zahlen bringt keine Entspannung. Die Moderna-Aktie kann jederzeit nach unten wegkippen und zunächst bis ca. 95,21 USD fallen. Später sind sogar weitere Kursverluste bis n den Bereich um 54,29-48,60 USD möglich. Das rechnerische Ziel liegt bei 50,49 USD. Ein Wochenschlusskurs über 128,98 USD wäre ein erstes, aber nur ein kleines Signal zur Entspannung.

Fazit: Die aktuellen Zahlen mögen zwar besser als erwartet ausgefallen sein, aber das bärische Chartbild verbessern sie nicht.

Moderna Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)