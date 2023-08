QUALCOMM - Aktie bricht nach Zahlen ein

QUALCOMM Inc. - WKN: 883121 - ISIN: US7475251036 - Kurs: 129,270 $ (Nasdaq)

Qualcomm übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,87 USD die Analystenschätzungen von 1,81 USD. Der Umsatz mit 8,44 Mrd. USD unter den Erwartungen von 8,51 Mrd. USD.

Qualcomm sieht im vierten Quartal ein EPS von 1,8-2,0 USD (Konsens 1,92 USD) und einen Umsatz von 8,1-8,9 MRD: USD (Konsens 8,74 Mrd. USD).

Die Qualcomm-Aktie fällt nach diesen Zahlen und Aussagen deutlich. Gestern schloss sie bei 129,27 USD, heute Morgen wird sie 118,82 USD getaxt.

Die Aktie markierte Anfang Januar 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 1193,58 USD. Danach fiel der Wert zweimal in den Bereich um das Aufwärtsgap vom 30. Juli 2022 zwischen 93,62 USD und 100,70 USD und damit an das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 100,12 USD zurück. Dazwischen erholte sich der Aktienkurs auf 139,94 USD.

Am 13. Juli durchbrach der Wert seinen mittelfristigen Abwärtstrend und zog auf 132,97 USD an. Schon in den letzten beiden Tagen kam es zu leichten Gewinnmitnahmen. Die aktuellen außerbörslichen Kurse führen die Aktie zurück auf den gebrochenen Abwärtstrend. Dieser verläuft heute bei 119,13 USD. Der steile Aufwärtstrend der letzten Wochen wird mit den aktuellen Taxen gebrochen.

Das wird eng für die Bullen

Das Chartbild der Qualcomm-Aktie macht eigentlich einen eher bullischen Eindruck und deutet eine mittelfristige Bodenbildung an. Diese wäre aber erst mit einem Ausbruch über 139,94 USD vollendet. Erst dann ergäbe sich ein größeres Kaufsignal in Richtung Allzeithoch. Solange die Aktie über dem gebrochenen Abwärtstrend notiert, stehen die Chancen auf den erfolgreichen Abschluss dieser Bodenbildung eigentlich gut.

Fazit: Die Bullen müssen den Einbruch direkt auffangen, wenn der Bodenbildungsprozess weitergehen soll.

Zusätzlich lesenswert:

NASDAQ 100 - Endlich geht es abwärts, oder?

QUALCOMM - Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)