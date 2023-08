EQS-Adhoc: LS telcom AG: Anpassung der Umsatz- und EBIT-Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/2023

EQS-Ad-hoc: LS telcom AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Prognoseänderung

LS telcom AG: Anpassung der Umsatz- und EBIT-Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/2023



08.08.2023 / 09:57 CET/CEST

Lichtenau, 08.08.2023 – Der Vorstand der LS telcom AG passt die am 02.12.2022 bestätigte und veröffentlichte Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/2023 an. Der Vorstand geht davon aus, dass sich die Prognose, ein Konzernbetriebsergebnis (EBIT) in einer Spanne von EUR 2,1 - 2,6 Mio. sowie einen Umsatz in der Spanne von EUR 43,0 - 47,5 Mio. zu erzielen, nicht mehr erreichen lässt. Nach seiner gegenwärtigen Einschätzung erwartet der Vorstand der LS telcom AG nunmehr ein Konzernbetriebsergebnis (EBIT) in der Spanne von EUR 0,6 - 1,1 Mio. sowie einen Konzern-Umsatz in dem Korridor von EUR 41,0 - 43,5 Mio. Die Anpassung der Prognose ist im Wesentlichen auf drei Faktoren zurückzuführen: Unerwartete Ereignisse auf Kundenseite führen bei mehreren laufenden Projekten zu Verzögerungen der Auftragsabwicklung, welche Umsatzverschiebungen zur Folge haben. Zusätzlich führen die aktuelle Wirtschaftslage sowie veränderte Marktbedingungen zu langwierigeren Prozessen bei der Auftragserteilung, so dass erwartete und geplante Aufträge teilweise im laufenden Geschäftsjahr noch nicht realisiert werden konnten und einen verringerten realisierbaren Umsatzanteil im laufenden Geschäftsjahr bewirken. Des Weiteren fallen die nicht cash-wirksamen Währungsverluste höher aus als ursprünglich erwartet, mit entsprechenden negativen Effekten auf das Ergebnis.

Kontakt:

Katrin Bleich

Investor Relations

IR@LStelcom.com

Fon: +49 7227 9535-600

