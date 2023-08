NOVO NORDISK - Positive Daten! Aktie stürmt auf Allzeithoch

Novo-Nordisk AS - WKN: A1XA8R - ISIN: DK0060534915 - Kurs: 166,900 € (XETRA)

Die Aktie von Novo Nordisk zählt heute zu den Tagesgewinnern. Wie das Unternehmen heute mitteilt, konnte es eine Studie mit dem Adipositas-Medikament Wegovy positiv abschließen. Die Studie umfasste über 17.000 Probanden über 45 Jahre, die an Übergewicht oder Fettleibigkeit leiden.

Verglichen mit Placebo sank das Risiko der Patientengruppe, der Wegovy verabreicht worden war, an schwerwiegenden kardiovaskulären Ereignissen zu erkranken, um 20 %.

Martin Holst Lange von Novo Nordisk kommentiert: "Menschen mit Fettleibigkeit haben ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber bis heute gibt es keine zugelassenen Medikamente zur Gewichtskontrolle, die nachweislich eine wirksame Gewichtskontrolle bewirken und gleichzeitig das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Herz-Kreislauf-Tod senken. Daher sind wir sehr aufgeregt, dass die Ergebnisse von SELECT zeigen, dass Semaglutid 2,4 mg das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse verringert. SELECT ist eine bahnbrechende Studie und hat gezeigt, dass Semaglutid 2,4 mg das Potenzial hat, die Art und Weise, wie Fettleibigkeit betrachtet und behandelt wird, zu verändern.“

Novo Nordisk plant, den Zulassungsantrag für Wegovy in den USA und Europa noch im laufenden Jahr zu stellen. Die detaillierten Ergebnisse der SELECT-Studie möchten die Verantwortlichen auf einer Konferenz ebenfalls noch im Jahr 2023 vorstellen.

Fazit: Die Aktie von Novo Nordisk ist ein Standardinvestment im Bereich Insulin/Diabetes. Investoren sollten sich aber weniger in Hypephasen engagieren, sondern in Konsolidierungsphasen, wie wir sie in den vergangenen Wochen gesehen haben und auch in Zukunft immer wieder sehen werden.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. DKK 176,95 223,12 260,24 Ergebnis je Aktie in DKK 24,44 35,32 41,38 Gewinnwachstum 44,52% 17,16% KGV 51 35 30 KUV 12,0 9,5 8,1 PEG 0,8 1,8 Dividende je Aktie in DKK 12,40 16,25 19,13 Dividendenrendite 1,00% 1,31% 1,54% *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Novo-Nordisk-Aktie (Wochenchart)

