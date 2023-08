Sixt mit bestem Q2 der Unternehmensgeschichte

Heute am 08. August 2023 hat der international führende Autoverleiher Sixt die Zahlen für das zweite Quartal 2023 vorgelegt. Es ist das stärkste zweite Quartal der Unternehmensgeschichte.

Quartalszahlen Q2/2023 im Überblick

Kennzahl Q2: 2023 Q2: Vorjahr Veränderung Umsatz 925,1 Mio. EUR 743,8 Mio. EUR 24,37 Prozent Mietfahrzeuge 166.300 133.467 24,6 Prozent Mietfahrzeugwert 4,62 Mrd. EUR 3,3 Mrd. EUR 40 Prozent Gewinn 96,6 Mio. EUR 93,8 Mio. EUR 2,99 Prozent

Sixt profitiert von einer hohen Reisenachfrage. Das Premiumangebot mit höherpreisigen Fahrzeugen ist weiterhin der zentralen Erfolgsfaktor, worauf Sixt besonders dieses Segment auf einen Anteil von 60 Prozent ausgebaut hat.

Die EBT Rendite liegt bei 14,3 Prozent und somit deutlich über den Bestwerten vor der Pandemie (11,7 Prozent).

Ausbau der E-Flotte

Aktuell hat Sixt eine Elektrifizierungsquote (inkl. Hybridfahrzeuge) von 20 Prozent. Bis 2030 strebt das Unternehmen zwischen 70- 90 Prozent an.

Bis Ende des Jahres möchte Sixt nahezu alle Stationen in Europa mit einer eigenen Ladeinfrastruktur ausstatten.

Internationale Expansion

In den USA, dem größten Markt für Autovermietung hat Sixt im ersten Halbjahr 7 neue Stationen eröffnet und ist somit an 42 Flughäfen präsent. Das Unternehmen deckt damit 60 Prozent des Marktvolumens an US-Flughäfen ab.

Zusätzlich hat Sixt im Juni eine Anleihe von 300 Mio. EUR getätigt, die in weiteres Wachstum investiert werden soll.

Prognose

Der Co-CEO Alexander Sixt erwartet weiterhin einen erheblich steigenden Umsatz sowie ein EBT zwischen 430-550 Mio. EUR für das aktuelle Geschäftsjahr.

Die Anleger griffen nach Handelsstart zu, worauf der Kurs der Stammaktie kurzzeitig um 3,4 Prozent auf 111,9 EUR anstieg. Jedoch rutschte der Kurs schnell wieder ab notiert momentan ein Tagesminus von 0,37 Prozent bei 107,5 EUR.

Fazit

Sixt ist der global Player im Bereich Mobilitätsdienstleistung. Mit dem stetigen Wachstum sowie die Diversifikation im Bereich Car-Sharing scheint das Unternehmen äußerst widerstandsfähig zu sein. Es ist definitiv gut aufgestellt für die Zukunft.

Außerdem ist die Vorzugsaktie für Dividendenjäger äußerst spannend. Zwar macht die zu erwartende Dividendenrendite für das laufende Jahr auf 5,95 Prozent einen Satz nach unten. Trotzdem ist diese Rendite noch überdurchschnittlich hoch und soll außerdem auch wieder in den kommenden Jahren gesteigert werden.