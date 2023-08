DATADOG - Experte streicht nach Crash 158 % Gewinn ein!

Datadog Inc. - WKN: A2PSFR - ISIN: US23804L1035 - Kurs: 86,154 $ (Nasdaq)

Mit Vorlage der jüngsten Quartalszahlen (siehe unten) schmierte der Aktienkurs von Datadog gestern kräftig ab. Bereits im Vorfeld kam es ausgehend vom Widerstandsbereich ab ca. 115 USD zu Verkäufen. Mit diesen hatte unser Experte Alexander Paulus in seinem stock3-Trademate-Depot den richtigen Riecher. Die Aktie wurde Anfang August nahe des Hochs geshortet und in wenigen Tagen summierte sich der Gewinn auf über 150 %. Glückwunsch, auch zu seiner gesamten Performance in diesem Jahr!

Datadog: Quartalszahlen & Ausblick

"Datadog übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,36 die Analystenschätzungen von $0,28. Umsatz mit $509 Mio. über den Erwartungen von $501,57 Mio." Quelle: stock3 Terminal

Alexander ist gestern aus dem Trade ausgestiegen. Eine charttechnisch nachvollziehbare Entscheidung. So ist mit den jüngsten Kursverlusten natürlich eine Menge Abwärtspotenzial verbraucht. Parallel dazu erreicht die Aktie bei 85-80 USD einen Unterstützungsbereich, der schon seit Mitte 2022 immer wieder wahrgenommen wird. Die Aktie könnte sich hier bereits wieder stabilisieren und einen neuen Rallyversuch starten. Gelingt dies nicht, wäre hingegen mit Abgaben auf 70-65 USD zu rechnen.

Fazit: Der Kurseinbruch von Datadog nach den jüngsten Quartalszahlen ist heftig und kurzfristig neue Tiefs sind nicht ausgeschlossen. Geschlagen müssen sich die Bullen aber trotzdem noch nicht geben. Momentan ist es zwar noch zu früh, aber wenn sich die Aktie in den nächsten Tagen stabilisieren kann, bestünde tatsächlich eine Turnaroundchance. Prozyklisch bestätigen müsste der Kurs dafür aber über ca. 92 USD ansteigen. Vor allen Dingen risikoaverse Trader und Anleger sollten auf einen kleinen Boden mit einer solchen Bestätigung warten.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)