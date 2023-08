Aktien New York Ausblick: Dow nach Preisdaten etwas tiefer erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach frischen Preisdaten dürften die US-Aktienmärkte am Freitag zum Start leicht nachgeben. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,1 Prozent tiefer bei 35 132 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex eine weitgehend stabile Wochenbilanz an. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird am Freitag 0,5 Prozent im Minus erwartet.

In den USA sind die Erzeugerpreise im Juli etwas stärker als erwartet gestiegen. Sie legten zum Vorjahresmonat um 0,8 Prozent zu, während Volkswirte im Schnitt eine Rate von 0,7 Prozent erwartet hatten. Im Vormonat waren sie noch um revidierte 0,2 Prozent (zunächst 0,1) geklettert.

Am Vortag hatten positiv aufgenommene US-Verbraucherpreise für letztlich moderate Gewinne an den US-Börsen gesorgt. Die Teuerung zog im Juli nicht ganz so deutlich an, wie von Analysten im Schnitt erwartet. Inflationsdaten stehen derzeit besonders im Fokus, weil sie für die Geldpolitik der Notenbank von großer Bedeutung sind. Die Fed hatte im Juli nach einer Pause die Zinsen erneut angehoben. Das weitere Vorgehen jedoch bleibt offen.

Von Unternehmensseite dürfte es zum Wochenausklang nachrichtlich ruhig zugehen. Die Aktien von News Corp stiegen im vorbörslichen Handel um 1,7 Prozent. Der Medienkonzern von Rupert Murdoch musste im abgelaufenen Quartal einen Umsatzrückgang von fast 10 Prozent und einen Gewinneinbruch von rund 75 Prozent hinnehmen. Konzernchef Robert Thomson blickt aber dank der "bemerkenswerten Möglichkeiten" der Künstlichen Intelligenz (KI) optimistisch in die Zukunft. Die Verwendung generativer KI biete eine "bemerkenswerte Gelegenheit", neue Einkommensquellen zu erschließen und gleichzeitig die Kosten zu minimieren, so Thomson.

Die seit März als Pennystock gehandelten und zum Spekulationsobjekt mutierten Anteilsscheine von Wework sprangen vorbörslich um 17 Prozent nach oben und setzten damit ihre Vortagesrally von mehr als 43 Prozent fort. Am Mittwoch waren sie noch um rund 40 Prozent eingebrochen, nachdem der Vermieter von Büroräumen und -ausstattung - sogenannter Co-Working-Spaces - die Anleger mit seinen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal und mit einer Insolvenzwarnung enttäuscht hatte./edh/jha/