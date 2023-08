Henkel: Aktie gefragt

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat im ersten Halbjahr auch durch höhere Preise den Umsatz gesteigert und blickt nun optimistischer auf das Jahr 2023. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand mit einem organischen Umsatzplus von 2,5 bis 4,5 (zuvor: 1,0 bis 3,0) Prozent. Im Halbjahr erhöhte Henkel seinen organischen Umsatz um 4,9 Prozent auf rund 10,9 Mrd. Euro, das bereinigte betriebliche Ergebnis (EBIT) legte im ersten Halbjahr um 7,6 Prozent auf rund 1,3 Mrd. Euro zu.

Seit 2017 im Abwärtstrend

Um die Bödenansätze aus 2022 und diesem Jahr um 56,54 bzw. 61,56 Euro nachhaltig zu zementieren, bedarf es eines Kurssprungs mindestens über 70,00 Euro in der Henkel-Aktie. Nur dadurch könnte der seit 2017 bestehende Abwärtstrend beendet werden und Aufwärtspotenzial zunächst an 74,02 und darüber in den Bereich um 78,37 Euro entfalten. Dieses mittelfristige Szenario sollte jedoch mit glasklaren Wochenschlusskursen oberhalb des Abwärtstrends einhergehen. Auf der Unterseite bleibt das Papier bis zum potenziellen Doppelboden um 61,56 Euro als neutral zu bewerten. Erst darunter würden die Abschlagsrisiken auf 59,54 bzw, 56,54 Euro sichtlich zunehmen.