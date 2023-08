Illumina: Short-Chance naht

In der letzten charttechnischen Besprechung zu Illumina vom 27. Juni 2023: „Illumina: Ganz schwache Vorstellung“ wurden bereits erste Hinweise auf eine Trendfortsetzung des Wertpapiers durch die Auflösung einer SKS-Formation in der seit Sommer letzten Jahres laufenden Seitwärtsbewegung genannt. Nun scheinen Investoren dieses Szenario in die Tat umzusetzen, was neuerliche Short-Ansätze erlaubt einzugehen, sofern die dazugehörigen Triggermarken aktiviert werden.

Verkäufer kurz vorm Durchbruch

Sobald die Nackenlinie der SKS-Formation verlaufend um 182,00 US-Dollar und die Verlaufstiefs aus Juli letzten Jahres bei 173,45 US-Dollar mindestens auf Wochenschlusskursbasis unterschritten werden, werden gleich zwei Verkaufssignale aktiviert, dies könnte der Aktie im weiteren Verlauf Abwärtspotenzial an 158,02 und darunter 120,00 US-Dollar verschaffen und würde sich für ein Short-Investment qualifizieren. Auf der Oberseite bedarf es mindestens eines Ausbruchs über 240,00 US-Dollar, damit die Schiebephase der letzten Monate noch in ein bullisches Szenario mit Zielen am EMA 200 (Woche) bei 280,94 US-Dollar aufgelöst werden kann.