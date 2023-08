Versicherungskonzern Talanx wird für 2023 zuversichtlicher

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Beim Versicherungskonzern Talanx wächst der Optimismus mit Blick auf das laufende Jahr.

Nach einem Rekord-Halbjahr sei er zuversichtlich, dass Talanx sein Ergebnisziel von 1,4 (2022 vergleichbar: 1,25) Milliarden Euro übertreffen werde, auch wenn die Hurrikan-Saison noch bevorstehe, sagte Vorstandschef Torsten Leue am Montag in Hannover. Auch der Versicherungsumsatz werde über den angepeilten 42 Milliarden Euro liegen. Nach den ersten sechs Monaten hat Talanx mit 827 (686) Millionen Euro schon deutlich mehr als die Hälfte des angepeilten Gewinns geschafft. Der Versicherungsumsatz erhöhte sich auf 20,9 (19,2) Milliarden Euro.

Dabei profitierte Talanx davon, dass die Großschäden etwa aus Naturkatastrophen mit 820 Millionen (1,08 Milliarden) Euro geringer ausfielen als geplant. Größter Einzelschaden war des Erdbeben in der Türkei und in Syrien, das Talanx 306 Millionen Euro kostete. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 93,7 (95,0) Prozent. Die größten Fortschritte machte Talanx bei der Rückversicherungs-Tochter Hannover Rück, die allein 56 Prozent zum Konzernergebnis beitrug, sowie in der Privat- und Firmenversicherung im Ausland. Sie verdreifachte ihren Beitrag zum Konzernergebnis, nachdem das Geschäft in Brasilien die Gewinnwende geschafft hat.

