MEYER BURGER - Solar-Aktie auf der Schlachtbank

Meyer Burger Technology AG - WKN: A0YJZX - ISIN: CH0108503795 - Kurs: 0,436 Fr (SIX)

Die seit März andauernde Seitwärtskorrektur in den Konturen eines Dreiecks wurde nach unten hin aufgelöst. Die Folge ist eine massive Verkaufswelle, die heute mit den Zahlen in einem finalen Abverkauf mündet. Intraday zeigen sich aber bereits erste Käufer. Meyer Burger erzielt im 1. Halbjahr einen Umsatz von 96,86 Mio. CHF (Vorjahr: 56,70 Mio. CHF) und ein Nettoergebnis von -64,76 Mio. CHF (Vorjahr: CHF -41,00). Belastet wurde das Ergebnis dem Unternehmen zufolge von einer herausfordernden Marktsituation im 2. Quartal, Abschreibungen sowie dem Hochlauf der Fertigung in Deutschland und dem laufenden Ausbau in den USA (Quelle: stock3.com/news).

Geht der Abverkauf weiter?

Auf Grund der Abwärtsdynamik wäre eine sofortige Trendwende nach oben hin überraschend. Ideal wäre eine Fortsetzung der Abwärtswelle bis zu den Supports bei 0,382 oder 0,36 - 0,37 CHF. Von dort aus könnten dann größere Trendwendeversuche unternommen werden.

Vorher könnte es problemlos zu kleineren Erholungen kommen, bei 0,453 - 0,458 und 0,48 - 0,49 CHF lägen mögliche Erholungsziele. Erste Kaufsignale würden erst bei einer Rückkehr über 0,51 CHF entstehen. Dann steigen die Chancen auf ein vorzeitiges Ende der Abwärtskorrektur. Für große Signale muss eine Rückkehr über die beiden EMAs im Chart erfolgen.

Fazit: Das Chartbild hat sich seit Ende Juli massiv eingetrübt, der konstruktive Ansatz der mehrmonatigen Dreieckskorrektur ist verpufft. Bis auf Weiteres ist die Aktie nicht mehr interessant für steigende Kurse. Trendwendeansätze und bullische Musterbildungen müssten abgewartet werden.

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)