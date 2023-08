MÜNCHENER RÜCK – Hier zieht ein echter Bulle seine Kreise!

Münchener Rück. (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 356,900 € (XETRA)

Wer sich dieser Tage in Aktien engagiert, hat es nicht unbedingt leicht. Der Deutsche Aktienindex fällt heute beispielsweise auf ein neues Wochentief zurück und steckt schon seit einigen Tagen in einem Abwärtstrend. Es gibt jedoch auch Aktien, die dieser Tendenz trotzen. Dazu gehört Münchener Rück. Erst am Donnerstag wurde hier ein neues Hoch im Bereich von 360 EUR erreicht. Am Freitag gibt der Kurs zwar leicht nach, der gesamte Handel findet aber noch in der Preisspanne von gestern statt. Von einem bärischen Impuls kann dementsprechend nicht gesprochen werden.

Ganz im Gegenteil. Die Aktie hätte weiteres Aufwärtspotenzial. Schließlich wird mit den jüngsten Kursgewinnen gerade einmal die Range seit April spürbarer nach oben verlassen. In diesem Zusammenhang wurde mit dem bisherigen Hoch eigentlich erst das Minimalziel erreicht. Das Normalziel ist im Bereich von 367,50 EUR zu finden.

Auf dem Weg zu diesem Hoch oder gar darüber hinaus sollten kleinere Konsolidierungen eingeplant werden. Zum aktuellen Zeitpunkt hat die Aktie beispielsweise im Bereich von 352,90 EUR einen ersten, wenn auch nur kurzfristigen Support. Alles oberhalb dessen ist uneingeschränkt bullisch. Sollte der Support bärisch gebrochen werden, liegt der Fokus auf dem gesamten Preisbereich bis hin zu ca. 342,90 EUR. Eine Konsolidierung in diesen Bereich hinein wäre trendtechnisch immer noch bullisch zu werten. Viel tiefer aber sollten die Kurse nicht mehr nachgeben.

Fazit: Die Münchener-Rück-Aktie befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend und hat in diesem weiteres Aufwärtspotenzial. Kleinere Konsolidierungen müssten dabei aber in Kauf genommen werden. Die beiden ersten Achtungszeichen werden unterhalb von 352,90 EUR bzw. 342,90 EUR gesetzt.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)