Talfahrt setzt sich fort | Farfetch -40% | Deere und Applied Materials im Fokus

Auch am letzten Handelstag der Woche bleibt die Stimmung an der Wall Street negativ. Selbst solide Quartalszahlen können die Aktien kaum bewegen. Wir sehen bei Applied Materials trotz solider Ergebnisse und Aussichten ein nur leichtes Plus. Wie dem auch sei, konnte der Wert seit Jahresauftakt auch über 40% zulegen. Deere kann von robusten Zahlen und Aussichten gar nicht profitieren, mit dem Wert leicht im Minus. Bill, Estee Lauder, Keysight, Express und insbesondere die Aktien von Farfetch tendieren nach den Quartalszahlen teils deutlich schwächer. CVS Caremark hat für die Krankenversicherung Blue Shield of California 15 Jahre lang die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente mit der Pharma-Industrie verhandelt. Die Vereinbarung wird zugunsten fünf anderer Anbieter beendet. Man wird fortan unter anderem mit Amazon Health und der Cost Plus Drug Company von Investor Mark Cuban arbeiten. CVS betont, dass der Schritt an den bisherigen Schätzungen für 2023 nichts ändern wird, mit langfristig nur geringen Auswirkungen auf die Ergebnisse. Nach dem gestrigen Einbruch tendiert die Aktie erneut etwas schwächer.



00:00 - Intro

00:15 - Optionsverfall sorgt für volatilen Handelstag

02:50 - Earnings Überblick

03:49 - CVS erneut schwächer

06:01 - Farfetch -40% | Estée Lauder | Express

08:20 - Applied Materials | Deere | BILL | Keysight

10:08 - Zusammenfassung | Ängste um China

11:17 - Nvidia

12:07 - Momentum | Optionsverfall

13:17 - Cisco | Automobilgewerkschaft

14.23 - Microsoft | Google | Generac

15:20 - Börsengänge: Instacart, Birkenstock, Arm, SpaceX

16:40 - Wochenausblick (Powell, Einkaufsmanager Index, Ergebnisse)

19:00 - Analysten zu Applied Materials, Bilibili, JD.com, Farfetch, Nvidia u.a.

21:00 - China & Globale Lage

23:08 - Japan: Inflationsdaten

24:02 - EZB: Mahnschreiben an Italien

24:30 - Amerikas Wirtschaft zu stark??

25:14 - August läuft nach historischen Strickmustern | Fazit insgesamt



