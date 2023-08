Adidas: 38,2 Prozent Fibo im Fokus

Nachdem die Adidas Aktie ihre vorherige Talfahrt von 336,26 auf 93,40 Euro im Zeitraum zwischen August 2021 und Oktober letzten Jahres beendet hatte, erfolgte ausgehend vom langfristigen Aufwärtstrend eine zunächst technische Gegenbewegung an 165,00 Euro, später wurde der nächstgrößere Widerstandsbereich um das 38,2 % Fibonacci-Retracement um 186,18 Euro ins Visier genommen. An dieser markanten Trendwendemarke sind aber keine größeren Gewinnmitnahmen zu verzeichnen, sodass ein Ausbruch darüber sehr wahrscheinlich ist und hierdurch nun der EMA 200 in den Fokus rückt.

Solider Aufwärtstrend

Notierungen oberhalb von 190,00 Euro könnte in der Adidas-Aktie das nötige Aufwärtspotenzial zurück an den 200-Wochen-Durchschnitt bei 198,82 Euro verschaffen. Aber erst Wochenschlusskursnotierungen darüber dürften das mittelfristige Long-Szenario mit Zielen bei 220,80 und 243,50 Euro weiter zementieren. Verluste unter 165,00 Euro würden dagegen für größere Abgabebereitschaft der Investoren mit entsprechendem Korrekturpotenzial zurück auf 149,18 Euro sprechen.