FedEx zahlt Dividende an die Investoren

Der amerikanische Kurier- und Logistikkonzern FedEx (ISIN: US31428X1063, NYSE: FDX) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,26 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre auszahlen, wie am Freitag berichtet wurde. Ausgezahlt wird die Dividende am 2. Oktober 2023. Record date ist der 11. September 2023.

Das Unternehmen aus Memphis schüttet auf das Jahr hochgerechnet 5,04 US-Dollar an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 262,65 US-Dollar (Stand: 18. August 2023) liegt die Dividendenrendite bei 1,92 Prozent. FedEx schüttet seit dem Jahr 2002 (0,05 US-Dollar im Quartal) eine Dividende an seine Investoren aus. Im April 2023 steigerte FedEx die Quartalsdividende um knapp 10 Prozent auf 1,26 US-Dollar.

Im vierten Quartal (31. Mai) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 21,9 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 24,4 Mrd. US-Dollar), wie am 20. Juni 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn (GAAP) lag bei 1,54 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 558 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Auf bereinigter Basis (non-GAAP) betrug der Gewinn 1,25 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,80 Mrd. US-Dollar).

FedEx ist 1971 von Frederick W. Smith in Little Rock, Arkansas, gegründet worden. Seit 1973 befindet sich der Firmensitz in Memphis, Tennessee. Federal Express nutzte als erstes Unternehmen moderne Flugzeuge zur Lieferung seiner Waren. Heute werden rund 530.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 51,65 Prozent im Plus (Stand: 18. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 66,63 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de