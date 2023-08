Oracle: Im bullischen Gewand

Fazit:

Die Auflösung der aktuell laufenden Konsolidierung, die sich zudem in Form eines fallenden Keils (bullisch) präsentiert, dürfte oberhalb von 119,65 US-Dollar ein Kaufsignal in Richtung 127,54 US-Dollar generieren. Übergeordnet könnte sogar ein Anstieg an 134,50 US-Dollar bei Oracle anstehen. Aber selbst für den ersten Fall würde sich durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VU7RDJ bereits eine Renditechance von 75 Prozent ergeben. Das Ziel im Schein läge dann bei 2,23 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber das Niveau des 50-Wochen-Durchschnitts bei 114,59 US-Dollar vorläufig noch nicht überschreiten, woraus sich im Schein ein Stopp-Kurs von 1,04 Euro ergeben würde.