VONOVIA - Aktie enttäuscht! Doch noch keine Rally?

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 19,385 € (XETRA)

Die Kursentwicklung in der Vonovia-Aktie war den vergangenen Tagen schlichtweg enttäuschend. Die Bullen haben hier eine neue Rallychance verpasst. Statt zu neuen Hochs kommt es stattdessen zu kurzfristigen Topformationen. Trader wie Anleger stellen sich derzeit die Frage, ob es sich dabei nur um Ausrutscher handelt.

Dass die Käufer nicht gänzlich chancenlos sind, liegt vor allen Dingen am großen Unterstützungsbereich bei ca. 20-18,90 EUR. Unterhalb dieser Preiszone war die Aktie einen großen Teil des Jahres konsolidierend unterwegs, bevor Mitte Juli der Ausbruch nach oben gelang. Verbunden mit diesem bullischen Signal gab es nicht nur die Hoffnung kurzfristig weiterer Kursgewinne, sondern auch einer mittelfristigen Trendumkehr. Immerhin befindet sich die Aktie schon seit Ende 2020 im Rückwärtsgang. Damals bezahlte man für einen Anteilschein noch gut 55 EUR.

Vorsicht ist besser als Nachsicht!

Das Prinzip Hoffnung ist eine Börse nicht unbedingt der beste Ratgeber. Dies trifft auch auf die Vonovia-Aktie im aktuellen Umfeld zu. Das kurzfristige Sentiment ist bärisch, auch wenn sich den Verkäufern der bereits angesprochene Unterstützungsbereich bis hin zu 18,90 EUR in den Weg stellt. Auf diesem wäre zwar eine Stabilisierung möglich, letztlich bedarf es aber einer neuerlichen bullischen Umkehr inklusive Kursen oberhalb von ca. 20 EUR, um wieder in den positiven Bereich zurückzukehren. Gelingt dies, könnten sich die Käufer dem Widerstandsbereich ab 21,35 EUR zu wenden. Gelingt dieser Turnaround hingegen nicht, wären sogar Abgaben in Richtung 17 EUR möglich.

Fazit: Für die Vonovia-Aktie war ich nach dem bullischen Ausbruch über 19,62 EUR positiver gestimmt. Gänzlich chancenlos ist die Aktie mittelfristig zwar weiterhin nicht, kurzfristig aber hat sich das Chartbild eingetrübt. Damit einher geht die Möglichkeit weiterer Tiefs in Richtung 18,90 EUR. Für einen „Kauf“ müsste es in der Aktie meinen Augen zu einem kleinen Boden inklusive Kursen oberhalb von mindestens 20 EUR kommen. Ein Szenario, an dem man durchaus arbeiten könnte, welches zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht zu sehen ist. Damit ist die Aktie für mich kurzfristig bärisch.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Vonovia SE

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)