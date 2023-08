TUPPERWARE BRANDS - Da haben wir ihn, den Zockerwert der Woche!

Tupperware Brands Corp. - WKN: 901014 - ISIN: US8998961044 - Kurs: 2,910 $ (NYSE)

Ich habe ihn zum Start der neuen Woche im gestrigen Montagshandel schon vermisst: den Zockerwert, der mit horrenden Kursausschlägen auch hierzulande im Fokus steht. Heute habe ich ihn gefunden. Im sehr frühen Dienstagshandel taucht die Tupperware-Aktie unter den am aktivsten gehandelten Werten auf Tradegate auf. Der Blick auf den Chart zeigt auch warum. In der Aktie geht es seit Ende Juli extrem heftig zur Sache. Zunächst kam es zu einer Rally ausgehend von 0,67 USD bis auf fast 6 USD, dann zum Kurssturz zurück auf 2,08 USD. Gestern legte die Aktie wieder 18,29 % zu. Wahnsinn.

Hierzulande scheint man die Aktie auf der Longseite erst heute entdeckt zu haben. So ließe sich zumindest das plötzliche Auftauchen der Aktie unter den am aktivsten Gehandelten erklären. Die Frage ist jedoch, ob die heutigen Käufer nicht schon wieder zu spät dran sind. Allein charttechnisch stellt sich den Käufern relativ schnell der Widerstandsbereich bei 3 EUR in den Weg. Idealerweise prallt der Kurs hier nach unten ab und setzt seine Abwärtsbewegung in Richtung 1,50 EUR oder tiefer fort.

Ein weiterer Risikofaktor für Käufe ist natürlich das grundlegende Spiel bei solchen Zockerwerten. Die Volatilität ist auch ohne Hebel extrem. Wer rechtzeitig dabei ist, kann enorme Gewinne erzielen. Aber wehe, man ist zu spät dran. Dann wird aus dem Traum hoher Renditen schnell ein Albtraum. Käufer der Aktie, die im August erst zu Notierungen bei 4,50 EUR oder teurer eingestiegen sind, dürften davon ein trauriges Lied singen.

Fazit: Angesichts der jüngsten Entwicklung und der gesamten Rahmenbedingungen sehe ich in der Tupperware-Brands-Aktie keinen zwingenden Handlungsbedarf, schon gar nicht als Investor. Die Aktie ist Spielball kurzfristiger Spekulanten. Dabei könnte es für die Bullen im Bereich von 3,00-3,25 EUR schon wieder eng werden. Trifft dies zu und die Kurse geben in Richtung 1,50-1,00 EUR nach, sprechen wir problemlos von Risiken von 60 % und mehr.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)