AMC - Nochmal -20 % on top! Das Drama nimmt seinen Lauf

AMC Entertainment Holdings Inc - WKN: A1W90H - ISIN: US00165C1045 - Kurs: 2,550 $ (NYSE)

AMC Entertainment Holdings - WKN: A3DSW5 - ISIN: US00165C2035 - Kurs: 1,667 € (XETRA)

Die Kursreaktion auf die jüngsten News könnte verheerender nicht sein. Seit dem Zwischenhoch am Freitag hat die Aktie bis zum jetzigen Zeitpunkt im vorbörslichen Handel exakt 50% an Wert eingebüßt. Das Papier nähert sich damit in schnellen Schritten dem Allzeittief aus 2021 bei 1,91 USD. Das gestern vorgestellte charttechnische Idealszenario wird scheinbar zur traurigen Realität.

Kapitalmaßnahmen stehen an

Zur Erinnerung: Morgen, Donnerstag, wird der letzte Handelstag der "neuen" Aktie - der AMC Preferred Equity Units (APE) - sein. Am Freitag folgt die Zusammenlegung mit der alten AMC-Entertainment-Aktie.

Ebenfalls wird ein 10 zu 1 Reverse Split durchgeführt. Der Reverse Split bedeutet, dass 10 AMC-Aktien in eine neue Aktie umgewandelt werden. Gleichzeitig wird der Aktienkurs um den Faktor 10 erhöht, der Wert der Position bleibt also gleich.

Im Idealfall erreicht die AMC-Entertainment-Aktie noch das Allzeittief aus 2021 bei 1,91 USD und unterschreitet es eventuell sogar kurz. Anschließend wäre eine technische Gegenbewegung nach oben hin denkbar.

Fazit: Die Risken überwiegen weiterhin bei AMC Entertainment, die extrem negative Reaktion der Anleger und Händler in dieser Woche ist ein klares Warnsignal - vielleicht aber auch eine kurzfristige Übertreibung.

Charts aus der gestrigen Analyse mit aktueller, vorbörslicher Kerze:

AMC Entertainment Holdings Inc Aktie

AMC Preferred Equity Units APE Aktie

Auch interessant:

TONIES – US-Geschäft boomt!

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)