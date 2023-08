EQS-Adhoc: Hoftex Group AG: Hoftex Group AG beschließt Teilschließung des Geschäftsbereichs Neutex; Anpassung der Prognose

EQS-Ad-hoc: Hoftex Group AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognoseänderung

Hoftex Group AG: Hoftex Group AG beschließt Teilschließung des Geschäftsbereichs Neutex; Anpassung der Prognose



28.08.2023 / 11:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Adhoc-Meldung Hoftex Group AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung / Prognoseanpassung Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Hoftex Group AG: Hoftex Group AG beschließt Teilschließung des Geschäftsbereichs Neutex; Anpassung der Prognose Hof, 28.8.2023 – Der Vorstand der im Segment m:access an der Börse München notierten Hoftex Group AG (ISIN DE 0006760002) (die „Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, die deutsche Produktionsstätte des Geschäftsbereichs Neutex am Standort Münchberg zu schließen (die „Schließung“). Von der Schließung sind rund 90 Arbeitsplätze in Münchberg betroffen. Die Produktion soll voraussichtlich zum Ende des ersten Quartals 2024 auslaufen. Aufgrund eines bereits seit Jahren allgemein rückläufigen Marktes für Heimtextilien in Verbindung mit einem kontinuierlichen Preisdruck durch ausländische Produzenten und signifikanten Kostensteigerungen, auch bei Energie, ist eine profitable Produktion an dem deutschen Standort nicht mehr möglich. Künftig wird der Geschäftsbereich Neutex den Fokus auf die Konfektion und den Vertrieb von maßkonfektionierten Heimtextilien und Sonnenschutzlösungen richten. Die Neutex Home Deco GmbH wird weiterhin den Vertrieb und die Produktentwicklung betreiben. Die rumänische Tochtergesellschaft SC Textor S.A. bleibt als Konfektionsbetrieb erhalten. Das im Geschäftsbericht 2022 des Hoftex Group Konzerns für das Geschäftsjahr 2023 prognostizierte EBITDA von 12,0 Mio. € bis 14,0 Mio. € wird nach aktueller Einschätzung nicht erreicht werden. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf finanzielle Effekte in Zusammenhang mit der Teilschließung sowie der unter den Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung von Neutex. Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2023 nunmehr ein EBITDA von 8,0 Mio. € bis 10,0 Mio. € und einen Konzernumsatz von rund 160,0 Mio. € (ursprüngliche Prognose des Konzernumsatzes für das Geschäftsjahr 2023: 160,0 Mio. € bis 180,0 Mio. €). Hof, 28. August 2023 Hoftex Group AG Der Vorstand



Ende der Insiderinformation

28.08.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com