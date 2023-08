OLD DOMINION FREIGHT LINE - Eine richtig starke Aktie

Old Dominion Freight Line Inc. - WKN: 923655 - ISIN: US6795801009 - Kurs: 416,390 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Old Dominion Freight Line befindet sich seit einem Tief bei 4,358 USD aus dem Oktober 2003 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung wurde im März 2009 stark beschleunigt. Im Dezember 2021 markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 373,58 USD.

Anschließend konsolidierte der Wert ausführlich und fiel auf das log. 38,2 % Retracement der Rally ab März 2020 bei 230,72 USD zurück. Ein erster Ausbruchsversuch über das Allzeithoch im Januar 2023 scheiterte noch. Aber nach Ausbildung einer bullischen Flagge gelang im Juli 2023 der Ausbruch. Inzwischen hat sich der Wert über dem alten Rekordhoch etabliert. In der Spitze notierte er bereits bei 429,24 USD. Aktuell konsolidiert der Titel auf hohem Niveau.

Rally hat noch einiges an Potenzial

Die Aktie von Old Dominion Fright Line könnte in den nächsten Wochen und Monaten noch deutlich anziehen. Langfristig wäre ein Anstieg in Richtung 604 USD möglich. Ein erstes Zwischenziel könnte bei 474,75 USD liegen.

Im Idealfall behauptet sich die Aktie in der laufenden Konsolidierung über 373,58 USD. Allerdings wäre ein Rücksetzer an dem EMA 50 (Wochenbasis) bei 339,56 USD noch kein Drama für die Bullen.

Sollte der Wert allerdings unter diesen EMA abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall würde ein Rückfall an den EMA 200 bei aktuell 261,89 USD oder sogar in Richtung 230,72 USD drohen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie macht auf mittelfristige Sicht einen klar bullischen Eindruck. Im Idealfall kommt es noch zu einem Rücksetzer an das alte Allzeithoch bei 373,58 USD. Zwingend notwendig ist dieser nicht.

Old Dominion Freight Line Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)