US-Techaktien Geheimtip läuft wie angesagt

Dell Technologies Inc. - WKN: A2N6WP - ISIN: US24703L2025 - Kurs: 52,520 € (XETRA)

Dell ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Computerhardware und -software sowie IT-Dienstleistungen und Lösungen anbietet. Das Unternehmen wurde 1984 von Michael Dell gegründet und hat seinen Hauptsitz in Round Rock, Texas. Dell ist bekannt für seine personalisierten Computer, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen produziert auch Server, Storage-Systeme, Netzwerkgeräte, Peripheriegeräte und andere IT-Lösungen für Geschäfts- und Privatkunden. Darüber hinaus bietet Dell IT-Beratungsdienstleistungen, Unterstützung und Schulungen für seine Produkte und Dienstleistungen an. Dell hat sich auch in den Bereichen Cloud-Computing, Big Data-Analyse und künstliche Intelligenz engagiert und ist ein wichtiger Akteur in der Branche.

Am 3. Mai wurde die Aktie als Geheimtipp im US-Techsektor charttechnisch bullisch vorgestellt. Mit dem Anstieg über den Buy Trigger bei 45,90 USD konnte das mittelfristige Kaufsignal aktiviert werden. Der Aktienkurs bewegt sich seit Mai wie mit dem dicken schwarzen Prognosepfeil visualisiert. Projektionsziele liegen bei 52,60 und 64,80 USD. Das erstgenannte konnte erreicht werden, das zweite Ziel steht noch aus.

Dell Technologies Inc.

VORHER:

Diese US-Techaktie ist ein Geheimtip - 22:07 Uhr, 03.05.2023

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)