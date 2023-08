ADOBE - Die Bullen sind noch nicht fertig

Adobe Inc. - WKN: 871981 - ISIN: US00724F1012 - Kurs: 540,570 $ (Nasdaq)

Die Adobe-Aktie markierte im November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 699,50 USD. Danach musste die Aktie deutliche Verluste hinnehmen. Erst bei 274,73 USD fand sie im September 2022 ein Tief.

Seitdem befindet sich der Wert bereits wieder in einer Aufwärtsbewegung. Mitte Juni gelang der Ausbruch über eine potenzielle obere Begrenzung dieser Aufwärtsbewegung und ein Anstieg an die Widerstandszone zwischen 5536,88 und 552,14 USD. An dieser Zone hängt die Aktie seit Mitte Juli fest.

Kaufwelle kann weitergehen, wenn …

Das Chartbild der Adobe-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Wochen und Monaten weiter in Richtung 604,30 USD und vielleicht sogar an das Allzeithoch ansteigen. Ein Ausbruch über 552,14 USD wäre ein Startsignal für diese Bewegung.

Ein Rückfall unter 473,49 USD würde den Bullen allerdings nicht schmecken. Denn in diesem könnte es zu Abgaben gen 451,15 USD und 402,49 USD kommen.

Fazit: Die Adobe-Aktie kann in den nächsten Wochen noch weitere Gewinne erzielen. Aber noch fehlt der Ausbruch, der die weitere Rally einleiten würde.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)