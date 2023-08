COMMERZBANK - Wer nicht dabei ist, verpasst eine Chance

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 10,505 € (XETRA)

Die bisherige Woche in der Commerzbank-Aktie läuft absolut zufriedenstellend, zumindest wenn man als Käufer in dieser unterwegs ist. Ende der vergangenen Woche kam der Unterstützungsbereich bei ca. 10 EUR unter Druck. Der bärische Ausbruch konnte dank der aktuellen Kursgewinne jedoch verhindert werden. Diese Chance nutzen die Bullen zudem, um den Widerstandsbereich bei 10,30 EUR zu knacken. Bereits am Dienstag konnte der Ausbruch per Tagesschlusskurs vollzogen werden. Heute wird das damit verbundene bullisches Signal durch weiter anziehende Notierungen bestätigt.

Der Rückenwind nimmt zu!

Auf den Punkt gebracht, hellt sich das Chartbild in der Commerzbank-Aktie nach den Schwierigkeiten im Juli und August wieder auf. In der Aktie könnte ein kurzfristiger Aufwärtstrend gestartet worden sein. Im Rahmen dessen wären weitere Gewinne auf 10,75 EUR, mit Blick auf die nächsten Wochen sogar zum Hoch bei 11,23 EUR möglich. Kleinere Konsolidierungen und Korrekturen sollten dabei aber eingeplant werden.

Auf der anderen Seite dürften die Bullen aktuell den alten Widerstandsbereich bei 10,30 EUR und das Unterstützungscluster um 9,93 EUR im Auge behalten. Solange die Aktie oberhalb dessen notiert und auch keine Topbildungen auf höherem Niveau vollzieht, bleibt die Aktie bullisch. Sollte es jedoch zum bärischen Ausbruch unter diese Marken kommen, nimmt das Risiko wieder zu. Eine Verkaufswelle könnte die Aktie erfassen und so zu Kursen in Richtung 9,23 EUR und dem dortigen Support führen.

Fazit: Dank der jüngsten Kursgewinne scheint der Knoten in der Commerzbank-Aktie geplatzt zu sein. Diese hat die Chance auf einen kurzfristigen Aufwärtstrend mit weiteren Zielen bis hin zu 11,23 EUR. Kleinere Rücksetzer sind dabei kein Problem, vor allen Dingen so lange sie oberhalb von 10,29 bzw. maximal 9,93 EUR stattfinden.

Commerzbank AG

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)