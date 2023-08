EQS-News: Pyramid AG veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen für das 1. Halbjahr 2023 – Buy-and-Build-Strategie im Fokus der Hauptversammlung 2023

EQS-News: Pyramid AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Hauptversammlung

Pyramid AG veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen für das 1. Halbjahr 2023 – Buy-and-Build-Strategie im Fokus der Hauptversammlung 2023



30.08.2023 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pyramid AG veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen für das 1. Halbjahr 2023 – Buy-and-Build-Strategie im Fokus der Hauptversammlung 2023 H1/2022: Umsatz bei rund EUR 38,0 Mio., EBITDA bei rund EUR 3,5 Mio.

Erstes Halbjahr 2023 planmäßig verlaufen, zweites Halbjahr vom konjunkturellen Umfeld geprägt

Bestätigung der im Juli angepassten Jahresprognose 2023

Konsequente Umsetzung der Buy-and-Build-Strategie trotz makroökonomischer Herausforderungen geplant München, 30. August 2023 – Die Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52), ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für Automatisierung und Digitalisierung für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor, hält heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2023 ab. Im Vorfeld veröffentlicht das Unternehmen die vorläufigen Konzernzahlen für das erste Halbjahr 2023. Nach vorläufigen Berechnungen hat die Pyramid AG in den ersten sechs Monaten 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 38,0 Mio. und ein Konzern-EBITDA in Höhe von rund EUR 3,5 Mio. erwirtschaftet. Die vollständigen Halbjahreszahlen werden am 30. Oktober 2023 veröffentlicht. Andreas Empl, Vorstandssprecher und CFO der Pyramid AG: „Die ersten sechs Monate 2023 verliefen entsprechend unseren Erwartungen. Allerdings haben sich seit Juli die Auftragseingänge stärker abgeschwächt als von uns prognostiziert, da die Kunden angesichts der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation zurückhaltender bei ihren Investitionsentscheidungen für das laufende Jahr sind und teilweise Projekte ins Jahr 2024 verschieben. Dennoch werden wir auch im Gesamtjahr weiter profitabel arbeiten und bestätigen unsere im Juli aktualisierte Prognose, die nach dem Wechsel zur At-Equity-Konsolidierung des US-Joint-Ventures einen Konzernumsatz von rund EUR 80,0 Mio. und ein Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von etwa EUR 4,0 Mio. bis 5,0 Mio. vorsieht.“ Auf der heutigen Hauptversammlung wird Andreas Empl über die Entwicklung des Geschäftsjahres 2022, die weitere Umsetzung der Buy-and-Build-Strategie sowie zur internationalen Expansion der Gruppe informieren. Dazu zählen auch die Fortschritte bei der Integration der Ende 2021 übernommenen faytech AG in die Pyramid Gruppe. Darüber hinaus gibt er einen Ausblick auf die Entwicklungen des laufenden zweiten Halbjahres. Andreas Empl weiter: „Trotz diverser Herausforderungen werden wir auf unserem Weg weiter voranschreiten. Dafür wollen wir zum einen die Aktivitäten der Pyramid Computer GmbH und der faytech AG noch enger miteinander verzahnen, um zusätzliche Synergien zu generieren. Zum anderen werden wir weiter die konsequente Umsetzung unserer Buy-and-Build-Strategie vorantreiben, um unsere ambitionierten Expansionsziele zu realisieren.“ Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sind ab Donnerstag, 31. August 2023, im Investor Relations-Bereich der Website unter www.pyramid-ag.com abrufbar.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

Über die Pyramid AG: Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter für Automatisierung und Digitalisierung, insbesondere im Bereich P.O.S., ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) - Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzhen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine maßgebliche Beteiligung an der Securize IT Solutions AG. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG.

Kontakt Pyramid AG:

Andreas Empl

Vorstand

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com

ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK

30.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com