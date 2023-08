Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Meseberg

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Meseberg:

"Das 'Wachstumschancengesetz' soll die Wirtschaft stimulieren - allerdings ohne Industriestrompreis. Diese Debatte kriegt der Regierungschef so schnell nicht mehr los. Zumal sich die ansonsten eher industrieskeptischen Grünen dem Projekt verschrieben haben, das wiederum von der Wirtschaftspartei FDP abgelehnt wird. Verdrehte Welt. Klar ist allerdings, dass die Ampel-Koalition den Wettbewerbsverzerrungen "made in USA" etwas entgegensetzen muss, damit sich energieabhängige Unternehmen nicht aus Deutschland verabschieden. Die Energiewende kann ja nicht darin bestehen, dass das Land sich selbst deindustrialisiert. Mindestens so gefährlich ist jedoch die deutsche Untugend, alles immer noch schlechter zu reden, als es ohnehin schon ist. Zeit für eine Trendwende."/yyzz/DP/he