APPLE - Starkes Comeback der Aktie im August

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 189,460 $ (Nasdaq)

Nach einem schwierigen Start ging der Monat August in der Apple-Aktie dann doch noch versöhnlich aus. Am vergangenen Donnerstag notierte die Aktie bei knapp 188 USD und hat sich damit gut 9 % von ihrem Augusttief absetzen können. Ausgangspunkt dieser Erholung war eine kleine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, deren Minimalziel bereits in der letzten Woche erreicht wurde. Offen ist noch das Normalziel im Bereich von 191,67 USD, mit dessen Erreichen die Aktie auch das Abwärtsgap vom 4. August schließen würde.

Kurzfristig teuer, aber mit Chancen!

Mit Blick auf die kommenden Tage bzw. Wochen zeigt sich die Aktie positiv. Das Schließen des Gaps ist nicht mehr weit, auch wenn dies garantiert erst morgen erfolgen kann. In den USA wird heute nicht gehandelt. Läuft es für die Bullen gut, sollte es jedoch nicht beim Gapclose bleiben. Stattdessen widmen sich die Bullen in den nächsten Tagen auch der Widerstandszone ab ca. 195 USD.

Auf dem Weg nach oben sollten kleinere Konsolidierungen bzw. Korrekturen jedoch eingeplant werden. Die erste größere Unterstützung lässt sich im Ausbruchsbereich bei 181,55 USD ausmachen. Ob die Aktie diesen Spielraum jedoch braucht, bleibt noch abzuwarten. Eine etwas kleinere Unterstützungszone ergibt sich im Bereich von 186,50-185,50 USD.

Fazit: Die Apple-Aktie scheint auf dem Weg zum Jahreshoch und den dortigen Widerstand zu sein. In der neuen Handelswoche könnte es kurzfristig zu kleineren Konsolidierungen bzw. Korrekturen kommen. Dabei bieten den Bullen der Preisbereich um 186 USD und dann 181,55 USD kurzfristige Unterstützungen. An unseren Börsen wird die Aktie aktuell um ihren Freitagsschlusskurs herum gehandelt. In den USA beginnt die Woche aufgrund des heutigen Feiertags jedoch erst morgen.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Apple Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)