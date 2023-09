DEUTSCHE BANK - Der Rallytraum ist geplatzt!

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 9,844 € (XETRA)

Der heutige schwache Dienstagshandel macht den Bullen in der Deutschen-Bank-Aktie einen eindeutigen Strich durch die Rechnung. In der letzten Woche waren die Käufer um einen neuen Aufwärtstrend bemüht. Dabei konnte man die Range unterhalb von 10 EUR nach oben verlassen und die Aktie anschließend einen kleinen Pullback überstehen. Am Freitag und auch gestern gab es ausgehend von ca. 10 EUR leichtes Kaufinteresse. Dieses wird mit den heutigen Verlusten jenseits von 2,50 % pulverisiert. Die Aktie fällt damit tief in die alte Konsolidierungszone zurück und hinterlässt oberhalb von 10 EUR ein bullisches Fehlsignal.

Dann eben Short?

Für die Bullen in der Deutschen-Bank-Aktie wird die Luft damit deutlich dünner. Alle Hoffnung liegt jetzt auf dem Unterstützungsbereich bei 9,73 EUR. Wird der dortige Supportbereich, der sich bis ca. 9,64 EUR hinzieht, bärisch gebrochen, könnte die Talfahrt in der Aktie weitergehen. Das nächste große Ziel liegt dann im Unterstützungsbereich bei 9,20-8,90 EUR. Halten die Käufer um 9,73 EUR stattdessen dagegen, wäre zumindest eine kleine Erholung in Richtung 10 EUR möglich. Dort muss man sich jedoch erneut dem längst überwunden geglaubten Widerstandsbereich stellen.

Fazit: Das Chartbild in der Deutschen-Bank-Aktie hat sich mit den heutigen Verlusten deutlich eingetrübt. Ganz aufgeben müssen die Bullen die Hoffnung aber noch nicht. Diese fokussieren sich jetzt auf den Unterstützungsbereich bei 9,73 bis ca. 9,60 EUR. Mit Blick auf einen neuen Trend steht die Aktie jedoch erneut am Anfang, nachdem sich Ende August die Chancen verbessert hatten.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)